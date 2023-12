Praha není z trhů nadšená, ale ceny snižovat nechce. Přišla by o peníze

V období adventu patří mezi turisticky nejoblíbenější trhy na Václavském a Staroměstském náměstí. Každý rok je navštíví desítky tisíc lidí.

Vedení hlavního města ovšem s jejich nastavením příliš spokojené není, a proto chce v následujícím roce přijít s novou koncepcí. Možná se dotkne i dosud vysokých cen občerstvení.

Pražský radní Adam Zábranský (Piráti) v rozhovoru pro Seznam Zprávy přibližuje, co by se mohlo změnit.

Jakým způsobem se vybírají stánkaři, kteří na vánočních trzích aktuálně jsou?

Vybírá je nájemník, přičemž provozování vánočních i velikonočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí provozuje dlouhodobě společnost Taiko. Poslední soutěž proběhla v roce 2016, 2017 a mají smlouvu na dobu určitou. Město je tam jen v roli pronajímatele, kterému platí nájem. Nejsem úplně spokojený s tím, jak trhy aktuálně fungují. Rozhodně si nejsem jistý, že naplňujeme potenciál, který vánoční trhy v Praze mají, a proto jsem prosadil přípravu nové koncepce pražských trhů, na které se teď pracuje. Zadali jsme to akciové společnosti Prague City Tourism, která udělá rešerši ze zahraničí i jiných českých měst.

Jakých lokalit se to bude týkat?

Specificky půjde o Staroměstské a Václavské náměstí a pak ještě o náměstí Republiky a Ovocný trh.

A co by koncepce měla řešit?

Spoustu věcí. Mojí ambicí je, aby nám zodpověděla otázky typu: jak řešit vizuální podobu stánků, druhy sortimentu, které se na trzích budou prodávat. Ale týká se to třeba i kulturního programu nebo urbanistického uspořádání stánků, protože i tam jsou různé možnosti, jak to udělat. Chtěl bych, abychom si zkrátka stanovili vizi.

Na začátku jste naznačil, že nejste spokojený se současnou podobou. Můžete být konkrétnější?

Mně se třeba moc nelíbí právě sortiment, který se tam prodává. Nebo, možná abych nebyl tak tvrdý, ale nejsem si jistý, že je to to nejlepší, co můžeme mít. Jestli se mají na vánočních trzích prodávat trdelníky nebo šunka a podobně. Zároveň ale nejsem odborník na toto téma, takže čekám, že v koncepci to bude posouzeno odborně, právě s ohledem na nejlepší zahraniční praxi.

Anketa Bramborák za 150, langoš 160, palačinky 150 a svařák za 90 korun. Jsou ceny adekvátní? Ano, jde o sváteční událost 2 % Ne, jsou přemrštěné 98 % Celkem hlasovalo 10459 čtenářů.

Chci se zeptat i na aspekt cen, které se mohou zdát mnohým nepřiměřeně vysoké. Bramborák za 150, palačinka za 150 korun. Má vedení města v tuto chvíli možnost tyhle ceny ovlivnit nebo regulovat?

Ceny neregulujeme. Teoreticky by to ale město dělat mohlo skrze nájemní smlouvu, respektive soutěž, která povede k uzavření nájemní smlouvy. Je to asi také něco, nad čím se budeme zamýšlet, jestli to chceme, a případně jak to udělat. Navíc jeden aspekt, který jsem ještě nezmiňoval a kde si nejsem jistý, že to, jak to aktuálně máme zasmlouvané, je to nejlepší možné, je, jestli město z pronájmu dostává dostatečné příjmy.

Jeden z našich cílů je, aby město získalo dostatečné příjmy z pořádání trhů, a je zřejmé, že kdyby se rozhodlo regulovat ceny, bude to mít negativní dopad na výši příjmů pro Prahu. Adam Zábranský, radní pro oblast majetku, transparentnost a legislativu

Přijde vám, že teď to tak není?

Přijde mi, že ne. Pokud si to pamatuju správně, město za pronájem Václavského a Staroměstského náměstí na vánoční a velikonoční trhy má dohromady příjem 7 milionů ročně. A teď jsem od někoho slyšel, že třeba v Brně mají ten příjem výrazně vyšší. Ale neznám zatím detaily a zadával jsem to svým lidem, ať to prověří.

Vraťme se ale ještě k cenám ve stáncích, vy jste nezkoušeli otázku určité regulace cen diskutovat s provozovatelem?

Zatím ne, protože to nemáme na základě čeho požadovat, o tom ta nájemní smlouva nehovoří. Budu chtít v příštím roce udělat novou soutěž na pořádání trhů v jednotlivých lokalitách a tuhle otázku budeme případně řešit až tam, pokud se shodneme na tom, že to je potřeba.

No a za vás je v tuhle chvíli něco, co je potřeba řešit?

Souvisí to s tím, jakou si stanovíme vizi. Jedna možnost je, že si město řekne, že třeba trhy v některé z lokalit mají být primárně zaměřené na turisty, a tam si myslím, že by moc nedávalo smysl, aby město ceny regulovalo. Ale pokud si řekneme, že na některém z náměstí to chceme mít primárně pro Pražany, tam už mi dává smysl se nad tím zamyslet. Ale to teď ještě nechci říkat. Jeden z našich cílů je, aby město získalo dostatečné příjmy z pořádání trhů, a je zřejmé, že kdyby se rozhodlo regulovat ceny, bude to mít negativní dopad na výši příjmů pro Prahu.

Zároveň ale negativní dopad na tvář města mohou mít v očích některých návštěvníků Prahy přece právě i ty aktuálně poměrně vysoké ceny, ne?

Já upřímně nevím, protože jsem si tam ještě letos nic nekupoval, ani jsem na ty ceny nekoukal, a jak říkám, je to za mě určitě otázka k diskuzi při přípravě nové soutěže. Dokážu si regulaci cen představit ve chvíli, kdy to bude vztaženo na konkrétní produkty, a k tomu musíme vědět, jaké produkty chceme mít v nabídce, což teď ještě nevíme. Ale zároveň budeme zohledňovat i to, aby z toho město mělo nějaké příjmy.

A za rok touhle dobou už tedy můžeme očekávat novou podobu vánočních trhů?

Příští zimu ještě ne, až zimu 2025. Já jsem původně chtěl jít do rady s návrhem na výpověď nájemní smlouvy se společností Taiko. Oni mají roční výpovědní dobu. Chtěl jsem to právě udělat ještě před letošními Vánoci, aby už příští Vánoce mohl být nový provozovatel. Ale kolegové mě od toho odradili z důvodu, který asi má nějaké racio, protože argumentovali tím, že ve chvíli, kdy koncepci ještě nemáme, nejsme si jistí, že bude hotová a že se stihne připravit soutěž. Tak i společnost Taiko nabídla, že potom bude ochotná s městem udělat dohodu, že by vánoční trhy 2024 byly poslední, a potom akceptuje, že to bude přesoutěženo.