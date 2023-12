Znají lékaři cenu za výsluhy? Konec podnikání a stávek

Výsluhový příspěvek, výsluha. Na první pohled zajímavý bonus, zjednodušeně se totiž dá říct, že jde o jakousi penzi, na kterou má člověk právo v již poměrně nízkém věku.

Stačí na postu, který ji nabízí, strávit minimálně patnáct let, nebo jinak splnit podmínky pro její vyměření. Navíc se valorizují a nepodléhají zdanění.

V současné době je příspěvek určený pouze příslušníkům bezpečnostního sboru nebo Armády České republiky. Lékaři však volají po možnosti, aby mohli výsluhy také inkasovat.

Změnu chtějí prosadit do samostatného zákona o odměňování zdravotníků, jehož přípravy začnou příští rok.

Až polovina platu měsíčně navíc

„Je to už dlouhodobý požadavek České lékařské komory, protože lékařky a lékaři, kteří pracují v nemocnicích, mají obrovské množství přesčasů a díky tomu neodpracují za rok 12 měsíců, ale třeba i půl roku navíc,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy šéf České lékařské komory Milan Kubek.

„A to by mělo být nějak zohledněno. U záchranářů se zmiňuje dřívější odchod do důchodu, ale u lékařů v nemocnicích to vůbec nepřichází v úvahu, protože zdravotnictví je už takhle personálně zdevastováno.“

„Představovali bychom si to tak, že lékařům by se za rok nepočítalo odpracovaných 12 měsíců, ale například 15, takže by dosáhli důchodového věku dříve,“ popisuje Kubek plány. „V momentě, kdy by ho dosáhli, by jim vznikal nárok na rentu, kterou by pobírali.“

Pokud by lékaři měli stejné podmínky výsluh, jako mají bezpečnostní sbory, přišli by si po patnácti letech na příspěvek ve výši jedné pětiny hrubého měsíčního příjmu. Za každý další rok až do 20 let služby by se pak o další tři procenta hrubého platu zvyšoval až do 50 procent měsíčního příjmu. Další vývoj je vidět v tabulce níže.

Pro armádu platí pravidla jiná. Po patnácti letech je na hodnotě dvacetiny měsíčního hrubého příjmu, poté ročně roste o 6,2 procenta, nad 20 let ve službě pak o 2,5 procenta. Maximální výše se pak liší podle konkrétního typu pozice.

Výsluhy se tak mohou zdát jako výhodná součást smlouvy. Přichází však s nimi i omezení, která mají mimo jiné kompenzovat.

Ten, kdo je pobírá, totiž podle zákona například nesmí demonstrovat, natož pak stávkovat. Je to výslovně napsáno v Listině základních práv a svobod: „Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem, toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů.“

Dalším zásadním omezením je zákaz podnikání, což by mnohým lékařům mohlo změnit způsob jejich fungování. Například vojáci také musí v případě potřeby sloužit na různých místech bez ohledu na rodinný život a další faktory.