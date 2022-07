Opustili práci, spí dvě hodiny denně, riskují život. Říká se tomu diagnóza 150

„Šéfovi v práci jsem řekl, že se nedá se nic dělat, že musím jet hasit, že si to situace vyžaduje. Naštěstí má pochopení,“ a tak mladý obráběč kovů ve šluknovské firmě vyměnil obráběcí stroje za hasičskou stříkačku. Kdy se bude Libor Hercik vracet? „Nevím. Opět záleží na tom, jak si to bude situace žádat,“ krčí rameny. Rád by to ale stihnul do soboty. To se totiž žení. „No fakt. Snoubenka se o mě sice bojí, říkala, ať jsem opatrný, že by se té svatby ráda dočkala, ale chápe to.“