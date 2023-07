Teplota v kanceláři smí být i přes 30. Jak se bránit kolegům z týmu „mrazák“

„Měli jsme tu dva tábory. Jeden chtěl raději teplo bez klimatizace, druhý spíše chládek. Máme ale výhodu, že kromě open space můžou být kolegové v samostatných kancelářích, takže se problém vyřešil jednoduše,“ líčí šéf projektů v IT společnosti Pixelmate Tomáš Novotný.

Teplota, kterou má zaměstnavatel u klimatizovaných pracovišť zajistit, by se měla běžně pohybovat v rozmezí od 22 do 24,5 °C.

V létě by pak rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou neměl být větší než 6 °C. „Tato teplota by měla zaručit to, že přechod mezi vnitřní klimatizovanou kanceláří a venkovním velmi teplým prostředím nezpůsobí nachlazení, které bývá doprovázeno velmi nepříjemnými komplikacemi,“ objasňuje pravidla Marhonsová.