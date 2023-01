„Prodám antibiotika,“ píše se v inzerátech. Za kupčení hrozí vysoké pokuty

Všechny zmíněné přípravky jsou vázané na předpis a lidé by je bez něj a bez konzultace se svým lékařem brát neměli. Neuvážené užívání může mít vážné zdravotní dopady. Kromě toho mají lidé nepoužité léky vracet do lékárny.

Jejich výpadek pocítili Češi zejména před Vánoci, od té doby už se do republiky statisíce balení těchto léčiv dostaly. Zájem o ně ale přesto neopadá a nemizí ani inzeráty v on-line bazarech.

„Posledních pět balení, v lékárnách stále nedostupné, odesílám max. do 48 hodin,“ hlásá jedna z aktuálních nabídek, kterou doprovází snímek hned několika krabiček léku.

„Jakékoli zacházení s léčivými přípravky, které neodpovídá požadavkům zákona o léčivech, je jednáním v rozporu se zákonem a naplňuje některou ze skutkových podstat přestupků, za které lze uložit sankce od napomenutí až po pokuty do výše 20 000 000 korun,“ přiblížila pro Seznam Zprávy mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

„Přeprodávání léků na internetu je naprosto odsouzeníhodné. A to nejen z morálních důvodů, ale především z medicínských důvodů. Nikdy neví, jak byl ten lék skladován, jak je starý, zda není falešný – vzpomeňme, že se na internetu opakovaně objevují léky, které se tváří jako originál, ale nemusí to být originál. Černý trh s léky existuje,“ sdělil pro Seznam Zprávy Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví z TOP 09.

Doplnil však, že jiná kategorie jsou lidé, kteří svému okolí nabízejí v krizové situaci přípravek nezištně. Pokud například maminka, jejíž dítě přípravek nevyužilo, nabízí lék proti horečce jiné rodině, je to podle Válka možné vnímat jako projev sounáležitosti. I takové inzeráty se na sociálních sítích objevují.

„Pokud z různých důvodů čelili obavě a koupili si třeba ten volně prodejný Nurofen nebo jiný volně prodejný lék a když zjistili, že si ho koupili moc, nabízí ho zdarma, například svým přátelům, je to jakýsi projev občanské solidarity,“ uvedl ministr.

Podle praktického lékaře Vojtěcha Muchy by se lidé měli raději s lékařem poradit o tom, jaké léčivo lze použít jako alternativu k tomu, které není možné sehnat. Také on upozorňuje na to, že si pacient při jakémkoliv nákupu mimo oficiálně schválená místa nemůže být jistý, zda nakupuje bezpečný lék.