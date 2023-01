Krize s léky proti horečce. „Za 1,5 hodiny vyprodáno,“ říká Pilulka.cz

Lékárny bojují o každou dodávku léků na chřipku, nachlazení a kašel. Přiznávají, že masivní výpadky se týkají jak kamenných lékáren, tak i těch internetových. Stejně tak chybí některé léky na předpis. Asi nejčastěji slyší zákazníci slovo „nemáme“ u antibiotik.

„Zrovna minulý týden jsem byl v lékárně, to je opravdu smutný příběh. Tam jsou desítky procent návštěv, kdy tomu zákazníkovi nelze vyhovět. A každý to vidí, může si to ověřit sám,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys spolumajitel lékárenské skupiny Pilulka Martin Kasa.

„Slyšíme od ministra zdravotnictví (před vánočními svátky do Česka dorazila dodávka dětských sirupů proti bolesti a horečce, pozn. red.), že například sortiment dětských sirupů už dorazil, a přitom v současné době není ani jeden kus na distribuci, žádná lékárna si ho nemůže objednat. Jestli mi někdo ukáže, že je, tak se s ním klidně vsadím,“ dodává Martin Kasa.

Za hodinu a půl vyprodáno

Nedostatek léků řeší tým na Ministerstvu zdravotnictví, mimo jiné sleduje zásoby léčiv v celé Evropě a jedná i o mimořádných dovozech. Na vině jsou jednak výpadky ve výrobách v asijských státech, ale také nadměrná spotřeba Evropanů po dvou letech covidových lockdownů.

„Je veliký skok ve spotřebě. A výroba pro celý svět není schopna pružně reagovat na celkovou poptávku,“ vysvětloval v minulém týdnu Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví. Situace navíc bude trvat minimálně řadu měsíců.

Některé lékárenské e-shopy tak například přistoupily k omezení prodávaných kusů na zákazníka.

„To, co proběhlo médii, byla malá část dávky na první kvartál a trh to samozřejmě absorboval velmi rychle. I my jsme dostali omezené množství a za hodinu a půl bylo vyprodáno, a to i při omezeném prodeji jednoho kusu na zákazníka,“ uvedl Kasa zkušenost Pilulky.

Také například konkurenční Lékárna.cz už kvůli vysoké poptávce nastavila nákupní limity. „K tomuto řešení jsme přistoupili poté, co jedna z dostupných položek na horečku, chřipku a bolest zmizela ze skladu během hodiny,“ informovala firma v tiskovém prohlášení. Současnou situaci hodnotí jako „tak extrémní, že předčila i výpadky z druhé covidové vlny“.