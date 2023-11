Propalestinští aktivisté podali žalobu proti zákazu hesla „Od řeky k moři“

Účastníci demonstrací za příměří na Blízkém východě a na podporu Palestinců podali v úterý 21. listopadu správní žalobu proti Magistrátu hlavního města Prahy.

Zástupce magistrátu minulou středu před večerní demonstrací organizátory informoval, že při použití hesla „From the river to the sea, Palestine will be free“, tedy „Od řeky (Jordán) k (Levantskému) moři, Palestina bude svobodná“, akci rozpustí.

Žalobu podali společně dva lidé – Tereza Rodham coby organizátorka demonstrace a právník Albert Kayed, který se jí zúčastnil jako soukromá osoba.

„Žaloba je vedena na ochranu před nezákonným zásahem podle soudního řádu správního, kdy žalovaný zkrátil žalobce na jeho základních právech a svobodách, konkrétně svobody projevu a svobody shromažďování,“ řekl Seznam Zprávám Zdeněk Jehlička z iniciativy „Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě“, která demonstraci organizovala.

„O žalobě víme zatím jen od aktivistů, kteří nám o ní říkali na předchozí akci. Při shromážděních vždy plně respektujeme platné zákony a v tomto případě jsme vycházeli také z názoru Ministerstva vnitra,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Vít Hofman.

Omezování svobody slova, tvrdí aktivisté

Narážel na tok že resort vedený Vítem Rakušanem (STAN) minulý týden vydal tiskovou zprávu, že použití hesla může být v určitých situacích trestným činem. Samotnému oznámení předcházela debata zástupců vnitra, policie, Nejvyššího státního zastupitelství a pražského magistrátu.

„Závěrem diskuze je, že užití hesla ‚From the river to the sea, Palestine will be free‘ je v kontextu útoku Hamásu proti Izraeli ze 7. října 2023 problematické a mohlo by naplňovat znaky trestného činu,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Klára Dlubalová.

Organizátoři demonstrací tvrdí, že heslo nemá v jejich podání žádný násilný podtext. „Je protiprávní to heslo zakazovat. Je to omezování svobody slova, chtějí nás trestat za něco, co neříkáme,“ řekla následně Seznam Zprávám Jana Ridvanová z iniciativy Ne naším jménem! – Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě.