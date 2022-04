Průvodčí vykázal Romy. Neprokázali se jako uprchlíci, řekly České dráhy

Víc než půl milionu lidí zhlédlo video, ve kterém průvodčí vykazuje z vlaku skupinu romských žen s dětmi bez jízdenek. České dráhy sice připouští, že se mohlo jednat o uprchlíky z Ukrajiny, ale průvodčího se zastaly. Uprchlíci sice mohou po Česku cestovat zdarma, ale má to svá pravidla. A ta nesplnili.

Natočená scéna se odehrála na vnitrostátním spoji, který vyrážel z hlavního nádraží v Praze. Namířeno měli do Broumova. Vlak ale museli opustit již na zastávce Praha-Libeň.

Podle Českých drah video neukazuje celou událost. „Průvodčí žádal o předložení jízdenek, osobních dokladů nebo o zaplacení jízdného několikrát. To však video nezachycuje a na záznamu je až fáze, kdy už došlo k vyloučení z přepravy,“ sdělil tiskový mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Podle něj tak cestující neukázali žádné potvrzení, že splňují podmínku pro jízdu zdarma. Ta zní: v mezistátním vlaku, o který se jednalo, je možná pouze po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně (podrobněji viz box níže).

„(Skupina) nepředložila žádné osobní doklady ani jízdenky, které by opravňovaly k přepravě. Je možné se domnívat, že šlo o uprchlíky z Ukrajiny, ale náš personál neměl žádnou možnost tuto skutečnost zjistit,“ uvedl mluvčí.

„Postup průvodčího byl komisní a jednoznačný, ale není zřejmé, že by během celého odbavení a přepravní kontroly došlo k porušení podmínek a pravidel,“ dodal s tím, že pokud neměly ženy peníze a jednalo se o uprchlice, mohly požádat o potřebnou pomoc na příslušných kontaktních místech a u příslušných orgánů.

Předpokládá se, že uprchlíci budou moct bezplatnou přepravu využívat po dobu nouzového stavu. Ten kabinet vyhlásil na 30 dnů od pátku 4. března, později ho vláda prodloužila do 31. května.

Vedení Českých drah odmítá, že by národnost cestujících hrála roli při hodnocení podobných situací. „Národnost, etnickou příslušnost nebo státní příslušnost nezjišťujeme a při dodržování přepravních podmínek ji nijak nezohledňujeme,“ doplnil Šťáhlavský. Zdůrazňuje, že stejně by se postupovalo i v případě jiných cestujících, kteří by se neprokázali žádnými doklady pro svou cestu.