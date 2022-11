„Putina stíhat nemůžeme.“ Jak Češi vyšetřují válečné zločiny na Ukrajině

„Můžete napsat, co se stalo, co je to podle vás za zločin, jaké jednotky se ho dopustily, další podrobnosti k události a zda disponujete fotografiemi, videem nebo jinými záznamy,“ říká Bílý.

„Co se týče Ukrajinců, kteří zažili válečné krutosti, zločiny, je tam i určitá viktimizace. Mohou mít psychické problémy, nechtějí o tom mluvit. I z mezinárodních zkušeností víme, že není vhodné svědky, kteří prožili útrapy, hned napřímo oslovovat po jejich příchodu do České republiky a detailně je vyslýchat. Ta osoba je oběť. Pokud jí tu událost připomínáte v momentě, kdy o tom třeba ještě nechce mluvit, tak to může přinést psychické problémy,“ vysvětluje Bílý.

„Mohou to být ukrajinské jednotky, mohou být ruské, tady se samozřejmě nerozlišuje, kdo to spáchal. Trestní odpovědnost dopadá na obě dvě strany konfliktu v případě porušení mezinárodního humanitárního práva, což je vlastně válečné právo,“ říká.

„Střelba vůči civilní infrastruktuře nebo civilním objektům, může to být následná trestná činnost, zabití civilistů. Zabýváme se třeba rabováním, pokud by bylo oznámeno, a dalšími válečnými trestnými činy,“ říká Bílý.

„Pokud máte nějaké záběry, ať už online na twitteru, nebo jiném sociálním médiu, tak z těchto informací a dalších důkazů zjišťujete, které jednotky se na tom místě v daný čas nacházely. Jestli byly ukrajinské, nebo ruské. Pokud se tam nacházely – byl v okolí vojenský objekt? Pokud je zasažena civilní budova v okolí vojenského objektu, tak musíte zjišťovat, jestli to byl záměr, nebo nešťastná náhoda. To se samozřejmě může stát v každém konfliktu a stává se to,“ popisuje Bílý.

„Pokud se o trestný čin jedná, tak zjišťujete, kdo je za to odpovědný. Ať už jsou to velitelé nebo přímo ti lidé, kteří útok na místě provedli. Zda například měli informaci, že se nejedná o vojenský cíl,“ říká státní zástupce.

Ukrajina samozřejmě má možnost vyšetřovat válečné zločiny, tuto možnost a zároveň i povinnost, má ale i Česká republika. Zavazuje ji k tomu princip univerzality – určitou výseč trestných činů Česká republika může prověřovat a stíhat bez ohledu na to, jestli byly spáchány na našem území a jestli byly spáchány českým občanem. A k čemu to celé ve výsledku je?

„Pokud bude objasněn skutek natolik konkrétně, aby mohlo být zahájené trestní stíhání vůči pachateli, tak je možnost buď jej postavit před soud v České republice, nebo to řízení předat na Ukrajinu. Je možnost trestní stíhání případně předat i do jiného státu, kde by se ta osoba vyskytovala nebo kde by byla zadržena, s tím počítají mezinárodní úmluvy. Může se tím zabývat i Mezinárodní trestní soud v Haagu,“ říká Bílý.