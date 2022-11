Rusko nuceně přesouvá obyvatele Ukrajiny na své území. Dochází i k mučení

Organizace hovořila s 88 lidmi z Mariupolu a z Charkovské, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti. Všichni popisovali podobnou situaci, kdy je ruské úřady nebo vojáci různými prostředky donutili odejít do Ruska nebo na jím okupované území.

Jednatřicetiletého Vitalije ruští vojáci zadrželi, když se 28. dubna pokusil v evakuačním autobuse odjet z Mariupolu, a převezli ho do Dokučajivsku nedaleko Doněcku. Tam mu při výslechu spoutali ruce, nasadili pytel na hlavu a zbili ho.

„Svázali mi ruce páskou, přes hlavu mi dali pytel, pásku mi omotali i kolem krku… Pak spustili: „Pověz nám všechno… Řekni nám, kde sloužíš, na jaké základně?“… Když jsem řekl, že nejsem voják, začali mě velmi tvrdě bít do ledvin… Byl jsem na kolenou, většinou do mě kopali. Pak mě zavedli zpátky do garáže se slovy: „Tohle ti budeme dělat každý den,“ uvedl pro AI.