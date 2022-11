Ráj turistů se změnil v past. Čech zemřel na Bali, rodina bojovala s úřady

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Exotika, příjemné klima a levné životní náklady lákají každoročně tisíce Čechů na Bali. Mnozí dovolenou nechtějí trávit v uzavřených rezortech a po indonéském ostrově cestují na vlastní pěst, především na skútrech.

Právě na možná nebezpečí takovéto dopravy vydalo přednedávnem Ministerstvo zahraničí upozornění, ve kterém Čechům doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v tamní komplikované dopravní situaci.

Reagovalo tak na nedávný případ dvaatřicetiletého Čecha Tomáše (redakce celé jeho jméno zná), který na Bali následkem nehody na skútru po dvou týdnech v nemocnici zemřel. Srazila ho řidička automobilu, která při objíždění překážky na silnici vjela do protisměru a tam bohužel do českého turisty čelně narazila. Jeho dva přátelé se stačili vyhnout, Tomáš už ale neměl kam.

Po celou dobu, co v indonéské nemocnici bojoval o život, Tomášova rodina bojovala s komplikacemi, které s sebou přinášel indonéský zdravotnický systém, komunikace s pojišťovnami i liknavost místní policie a úřadů, které se příliš neměly k tomu, aby ženu, která od ní zaviněné nehody ujela, vypátrali. To se nakonec podařilo, ale jen díky usilovné práci zaměstnankyň české ambasády.

„Všemi způsoby se i s pomocí pana velvyslance snažily tlačit na to, aby se nehoda vyšetřila a řidička se našla. Dělaly to i nad rámec svých běžných povinností,“ říká Tomášova sestra Petra K. (redakce i celé její jméno zná), která jedenáctý den po nehodě za bratrem na Bali odletěla.

Ve chvíli, kdy se Tomášovi nehoda stala, pro ni začal kolotoč telefonátů s pojišťovnou, u které měl cestovatel sjednanou pojistku. Zdravotnický systém v Indonésii je totiž hodně odlišný od toho evropského, který většinou jako první řeší záchranu zdraví a života a až posléze se domlouvá s pojišťovnou.

„Tady to začalo už odvozem do nemocnice. Tomášovi na první pohled nic nebylo, nebyl ani moc odřený, ale začal upadat do bezvědomí. Aby ho sanitka odvezla do nemocnice, museli kamarádi, se kterými cestoval, v hotovosti složit v přepočtu zhruba šest tisíc korun,“ popisuje Petra.

Foto: Petra K., Seznam Zprávy Nemocnice na Bali odpovídá evropskému standardu. Vyžaduje ale platby v hotovosti.

Stejný přístup pak pokračoval i v nemocnici. Jen na to, aby lékaři zjistili, co mu je, a připojili ho na přístroje, musela parta v hotovosti složit dalších 30 tisíc. Petra pak z Česka přes telefonáty zpočátku prosila pojišťovnu v Česku o každou korunu. Kartička od pojišťovny tamní nemocnici prý nezajímala, zajímala je pouze hotovost.

„On bojoval o život, ale tady v Česku musel každý transfer peněz schvalovat revizní lékař. Tomáš čekal, než mu schválí léky na trombózu, ale mezitím ji dostal,“ říká, co předcházelo tomu, než pojišťovna indonéským lékařům otevřela účet, ze kterého mohli čerpat peníze na operace či zdravotnický materiál. Tomášův stav komplikoval nerv poškozený zlomeninou krčního obratle, který ho postupně celého paralyzoval.

Složitou situaci, do které se mohou zranění Češi v tomto regionu dostat, potvrdilo Seznam Zprávám i Ministerstvo zahraničí. „Ze zkušeností našich kolegů vyplývá, že komplikovaná je zejména dostupnost kvalitní zdravotní péče a komunikace s místními orgány,“ uvedla Mariana Wernerová z tiskového oddělení rezortu.

Statistiku Čechů, kteří se na Bali takto zranili, ať lehce či těžce, ministerstvo sice neeviduje, neboť všichni se o konzulární asistenci nepřihlásí, ale přiznává, že jejich evropští kolegové mají zkušenosti větší.

„Z komunikace s dalšími diplomatickými zastoupeními EU v Indonésii víme, že velké množství takovýchto případů zaznamenávají zejména italští a němečtí kolegové z konzulárních oddělení,“ řekla Wernerová.

Byť se Tomášův stav začal postupně zlepšovat a pojišťovna už jen čekala, až tamní lékaři potvrdí, že je takzvaně „fit to fly“, tedy schopen převozu speciálním letadlem zpět do Česka, jeho stav zkomplikovala bakterie, kterou lékaři nebyli schopni hned identifikovat.

„Laboratorní výsledky přišly chvíli poté, co Tomovi selhalo srdce a zemřel,“ říká Petra, která za bratrem odletěla přes půl světa, zatímco doma na ni čekali dva druháci. „Balijci jsou hodně zatíženi na rodinu, byli mi proto po celou dobu hodně nápomocni a snažili se mi ve všem pomoct a vyhovět,“ popisuje mladá žena.

Až po jejím návratu zpět do Česka se postupně, i díky pomoci české ambasády, začalo hýbat i vyšetřování nehody. Na konci října přišla dobrá zpráva – tamní orgány zjistily jméno řidičky a nalezly i její auto, které policie zabavila.

„Dali nám to vědět symbolicky přesně měsíc poté, co Tomáš zemřel,“ říká Petra. A co teď bude dál? To ještě neví, pokračuje stále v komunikaci s ambasádou.

„Stačilo by mi, aby paní věděla, co udělala. A aby příště, kdy sedne do auta a někoho srazí, neodjela,“ říká Tomášova sestra, která se s rodinným příběhem rozhodla vyjít na veřejnost proto, aby varovala Čechy, kteří se přes zimu na Bali chystají, aby byli opatrní.