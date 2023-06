Rusové jsou nervózní, takový režim v Moskvě nikdy nebyl, popisuje Čech

Jaká je situace v Moskvě a jak tažení Jevgenije Prigožina na ruské hlavní město vnímají jeho obyvatelé? V rozhovoru pro Seznam Zprávy to popsal Jiří Just, český publicista a spolupracovník redakce dlouhodobě žijící v Moskvě.

V rozhovoru mluví i o reakci ruských médií a propagandy na situaci, kterou Prigožin odstartoval v Rostově na Donu, i o tom, jak by měl reagovat Vladimir Putin.

Jak to teď vypadá v Moskvě?

V mé čtvrti, žiju na západní periferii Moskvy, je všechno v klidu. Nelétají tady žádné vrtulníky, letadla, dokonce ani v ulicích není nasazen velký počet policistů. Procházel jsem se před chvilkou venku a nezaregistroval jsem ani jednoho policistu. Je zde typické deštivé moskevské odpoledne. Ale samozřejmě pokud bychom odjeli trochu dál, například na silnici, která je vjezdem do Moskvy, tak tam už stojí posílené policejní hlídky, dokonce na některých místech společně s vojáky Rossgvardije, což je vojsko ministerstva vnitra, a dokonce jsou i vyzbrojeni těžkou technikou a obrněnými transportéry. Podobná situace je i v centru Moskvy.

Byl jste se v centru osobně podívat?

Do centra jsem to kvůli pracovnímu vypětí nestihl, ale ptal jsem se svých známých, kteří tamtudy projížděli nebo tam přímo žijí. Říkají, že tam je situace napjatější, některé ulice jsou uzavřeny. Například ulice Il'inka, což je nedaleko Kremlu, ta je naprosto uzavřená a nedá se tam dostat. Ta opatření jsou i vizuálně vidět.

Je asi nutné podotknout, že okruh vašich přátel budou lidé, kteří jsou na Rusy nadstandardně informováni. Jak oni vnímají, co se děje? Mají strach? Nebo z nich naopak cítíte nějaká očekávání?

Spíš obavy a nervozitu. Teď budu hovořit o expertech nebo novinářích, kteří skutečně tu situaci vnímají spíš negativně a s jistou nervozitou, protože není jasné, co se děje. Ví se, že se něco odehrává na jihu Ruska, konkrétně v Rostově na Donu. Ví se, že nějaké přestřelky nebo ozbrojené konflikty probíhají ve Voroněžské oblasti. V Moskvě je zatím klid. Ale znervózňuje je právě přítomnost policejních a vojenských jednotek v ulicích, a to, že v Moskvě byl vyhlášen režim protiteroristické operace. To, co nikdy v dějinách Moskvy nebylo…

… nebyl vyhlášen ani v době teroristických útoků na letišti Domodědovo nebo v moskevském metru?

Přesně tak, ani tehdy to nebylo. Je to poprvé, co v Moskvě vyhlašují tento režim a proto jsou z toho lidi skutečně nervózní.

Jak vypadá popis situace v ruských médiích? Nasadil už ruský režim státní televizi, komentátory a propagandisty, aby mu se zvládnutím situace pomohli?

Je nutné si uvědomit, že Jevgenij Prigožin v ruských médiích fakticky nefiguroval. Ještě před tímto konfliktem byl taková persona non grata. Ruská média hovořila o vagnerovcích, ale konkrétně jeho jméno dokonce nesmělo v ruských médiích zaznívat. V současné době samozřejmě zaznívá, je podáván jako nepřítel, zrádce, vzbouřenec. Nicméně pokud se podíváme na ruskou propagandu, konkrétně bych mohl zmínit Vladimíra Solovjova, on varoval před občanskou válkou. Vybízí všechny strany, aby došlo k uklidnění situace. Ruská propaganda je samozřejmě na straně Kremlu, podporuje kremelský narativ a ministerstvo obrany, ale tu situaci neeskaluje.

Dá se říct, že byli zaskočeni a teprve hledají způsob, jak vše komunikovat?

Zaskočeni rozhodně byli. Ruská propaganda si nevěděla rady až do projevu Vladimira Putina, tudíž do 10 hodin ruského času. Protože já, když jsem si ráno pustil televizi, tak kdybych nečetl zprávy, zjistil bych, že je obyčejné sobotní ráno, kdy ruská propaganda propírá agresivní Západ, popisuje, jak výborně útočí na Ukrajině, a v Rusku se nic neděje. Do Putinova projevu byla propaganda zaskočena, nebo nevěděla, jak ty informace efektivně podávat. Nyní už to ví, už skutečně dostali ty noty z Kremlu a už vědí, co mají dělat.

Co teď od vývoje v Rusku očekáváte? Co se podle vašich zkušeností s tamním režimem a mentalitou ještě může nastat?

Já se obávám, a to i na základě rozhovorů s mými známými, že může ještě dojít k eskalaci té situace. Protože zatím je klid. Když se podíváme na situaci v Rostově na Donu, tak lidi se tam s vagnerovci fotí, nedochází k žádné střelbě. Tamní státní orgány vlastně akceptují to, že je město obsazeno. Možná k nějakým bojům dochází ve Voroněžské oblasti. Ale zatím nedošlo k žádné kulminaci, protože Jevgenij Prigožin je stále na svobodě. Nehledě na to, že je proti němu vedeno trestní řízení a měl by být zatčen jak podle výroků FSB, tak vyšetřovacího výboru. To znamená, že ještě není konec. A pokud chce Prigožin stále nějakým způsobem táhnout na Moskvu, tak skutečně dnes, zítra či pozítří může ten konflikt eskalovat v něco, co se může blížit občanské válce.

Když začal útok na Kyjev, tamní obyvatelé začali město opouštět. Vím, že je to zatím nesrovnatelné, ale zaznamenal jste, že by Moskvané začali z města odjíždět? Může to nastat?

To zatím nevypadá. Samozřejmě na výjezdových cestách z Moskvy se tvoří různé fronty, je tam problém se vůbec dostat plynule z Moskvy nebo do Moskvy, ale to zatím nevypovídá o tom, že by Rusové prchali. Pokud by Moskva byla bombardována, pokud by skutečně už docházelo k podobným bojům, jako jsme viděli na Ukrajině, Rusové by asi z Moskvy začali prchat. Ale k tomu zatím nedochází, tak těžko predikovat. Spíš podle vývoje situace.

Pocházíte ze země, kterou označilo Rusko za nepřátelskou. Nezačínáte se obávat o svoji budoucnost v Moskvě? Přemýšlet, jestli by to nestálo za to z Ruska odejít?

To si nemyslím. Pokud dojde k vyostření situace, tak to bude spíš konflikt mezi ruskou vládní mocí a stoupenci nebo ozbrojenci Vagnerovy skupiny. Tento konflikt jde mimo cizince. Spíš pokud by, nedej bože, Prigožin vyhrál a došlo by k nějakým čistkám, tak to už bych uvažoval o jiné situaci.

Kolik má podle vás Vladimir Putin času na to, aby si dokázal situaci srovnat, než ho začne ohrožovat?