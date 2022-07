Se zdražováním to lepší nebude, vláda se nesnaží, míní Češi

Mezi mladými do 29 let je podle STEM i největší skupina těch, kteří kvůli zdražování zatím nemuseli přistoupit k větším úsporným opatřením.

Aktuální vývoj spojený s růstem cen a trvajícím válečným konfliktem podle STEM ovlivnil i priority obyvatel v dalších oblastech. Větší skupina lidí by tak nyní místo investic do ochrany životního prostředí dala přednost navýšení sociálních dávek. Pokud by se lidé mohli rozhodnout, 53 procent by upřednostnilo zvýšení sociálních dávek, zatímco 47 procent investice do životního prostředí. Před dvěma lety, v době pozitivního hodnocení ekonomické situace, dvě třetiny dotázaných dávaly přednost investicím do ochrany životního prostředí a třetina nárůstu dávek.