Šéf hasičů: Zásah stojí denně až 20 milionů, skončí možná už v pátek

Více než tisíc hasičů pokračuje v Českém Švýcarsku v boji s požárem v národním parku. Oblast prozkoumávají drony s termovizí. Na kritická místa se soustředí pozemní i letecká technika, dnes je na místě pět vrtulníků a pět letadel.

Požár, který vypukl 24. července, se podařilo v pondělí večer lokalizovat. Dalším cílem hasičů je požár co nejdříve zlikvidovat.

„Byl bych rád, abychom se dostali do jakési finální fáze nejpozději v druhé polovině tohoto týdne. To znamená teoreticky v pátek nebo o víkendu,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

Jaká je aktuální situace? Máte požár pod kontrolou?

Ano, troufnu si říci, že máme. Situace se pomalu zlepšuje. Mnohé úseky, kde byly nasazené naše jednotky, už jsou čisté. To znamená, že už tam na nich můžeme prohlásit likvidaci. Nasazení jednotek se v tuto chvíli koncentruje zejména na severní straně hranice s Německem, kde zasahují i německé jednotky.

Kolik je nasazeno hasičů? Bude se počet navyšovat nebo naopak snižovat, když se situace lepší?

Máme nasazeno 1028 hasičů včetně obslužného personálu. Momentálně to ještě není v situaci, že bychom posílali některé jednotky domů.

Nasadili jste drony, co jste díky nim zjistili?

Zmapovali jsme zásahový prostor velmi detailně, nicméně jestliže chce člověk používat dron, tak u toho také musí být myšlenka. Používali jsme termokamery a spodní teplotní hranice, kterou ten dron zachycoval, byla nastavena na 20 stupňů. To bylo z mého pohledu hodně málo, takže jsme se dohodli po prvotním průzkumu a po vyhodnocení všech snímků, že nastavíme tu úroveň v tuto chvíli řádově na 50 stupňů.

Foto: HZS ČR Ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v Hřensku, první muž zprava.

Jak hodnotíte tento zásah obrovských rozměrů? Je to to nejtěžší, co jste kdy zažil?

Netroufám si v tuto chvíli říct jestli nejtěžší. Byla řada obtížných zásahů, které byly dlouhodobé. Například povodně v roce 1997 a některé další, které jsou určitě srovnatelné. Z pohledu tak masivního nasazení jednotek z celé České republiky na tomto prostoru, kdy je jich tu více než tisíc hasičů, a masivního nasazení techniky to předznamenává, že bezesporu se jedná o největší lesní požár, který jsme v novodobé historii realizovali.

Co nám tento požár ukázal? Myslím tím připravenost a technickou vybavenost hasičů.

Máme dílčí poznatky. Poté, co dojde k likvidaci požáru, budeme tvořit závěrečnou zprávu. A chtěl bych, abychom si po diskuzi na všech úrovních řekli, jaké vybavení je vhodné doplnit pro tento typ zásahu. Samozřejmě se jedná o technické prostředky nebo spolupráci z hlediska hašení ze vzduchu.

Ukázalo se, jak jsou důležité vrtulníky a letadla. Budete chtít koupit vlastní hasicí letadlo?

V tuto chvíli samozřejmě na toto neumím úplně odpovědět. Jedná se o relativně velkou investici - a není to jenom o počáteční investici, ale i o provozních financích. Musíte mít navíc vycvičený a trénovaný personál.

Na druhé straně otevřeně říkáme, a to už dlouhou dobu, že ten systém, který je postaven v tuto chvíli na třech „andulách“ (sovětská letadla Antonov AN-2, pozn. red.), kdy každá z nich má 1100 litrů, není dostatečný. To jsme schopni nahradit vlastně jedním bambi vakem pod těžkým vrtulníkem, který je schopen unést tři kubíky.

Je třeba se opravdu podívat na ten systém, na tu efektivitu. Nechtěl bych dělat nějaké výkřiky do tmy a říct, že koupíme jedno nebo deset letadel nebo vrtulníky. Velmi důležité je, aby to vnímala i politická garnitura, že je třeba se tady touto záležitostí zabývat.

Jak se lze na takovou obří akci připravit? Je to vůbec možné?

Domnívám se, že pro masivní počet jednotek je to naprosto nová zkušenost tohoto rozsahu, se kterou se nesetkaly. Je rozdíl mít nějaký menší lesní požár, kde jsou jednotky nebo desítky jednotek, a je rozdíl tu záležitost koordinovat na takové ploše.

Všechno zlé je k něčemu dobré a myslím si, že i tato událost přispěje k většímu povědomí, jakým způsobem je třeba postupovat a to nejenom u profesionálních, ale i u dobrovolných hasičů, jejichž pomoci si velmi vážíme. U těchto velkých, dlouhodobých zásahů to nemůže být postaveno jenom na hasičském záchranném sboru České republiky. Dobrovolných hasičů je samozřejmě mnohem více, i když v různém stupni vycvičenosti. Ukazuje se, že naše symbióza je schopná přinést pozitivní výsledky.

Plánujete tento týden umožnit lidem vstup do evakuovaných obcí, jako je třeba Mezná?

Až prohlásíme situaci za likvidovanou. Likvidace znamená, že nejsou žádná zjevná ohniska požáru a že de facto na té ploše, kterou máme, nehoří. V tu chvíli místo zásahu předáváme v tomto případě správě národního parku a současně stanovujeme podmínky, které ta správa musí zajistit, což je například hlídková činnost, monitoring, požární asistence.

Národní park si musí poptat jednotky dobrovolných hasičů a my vytipujeme body, kde by měly nějakým způsobem fungovat. A toto už by měla být činnost, která by se prováděla za úplatu.

Lze odhadnout, kdy tady zásah úplně skončí?

V tuto chvíli se blížíme době, kdy to lze odhadnout. Byl bych rád, abychom se dostali do jakési finální fáze nejpozději v druhé polovině tohoto týdne. To znamená teoreticky v pátek nebo o víkendu.

V tuto chvíli nás trápí otázka počasí. Včera jsme měli už dvě přehřátí organismu a to je jeden z důvodů, proč jsem kladl velitelům na srdce, že je třeba hasiče střídat, zabezpečit pitný režim. Vysoké teploty mohou navíc zase podporovat vznik dalších ohnisek požárů. Troufnu si říct, že v tuto chvíli děláme maximum pro to, abychom situaci nejenom udrželi pod kontrolu, ale abychom se dostali vysloveně do závěrečné fáze.

Kolik doposud zásah stál? Jak je to finančně náročné a proč?

Určitě nejsem schopen v tuto chvíli kvantifikovat celkové náklady. Když vezmu ale úplně jednoduše počet jednotek a vynásobím to standardní cenou, tak jenom v těch provozních nákladech, které jsou, ať už za dobrovolné nebo profesionální hasiče, tak je to minimálně někde mezi 15 až 20 miliony korun denně. V tom ale není ještě zahrnuta veškerá logistika a další věci, takže určitě celkový náklad se bude pohybovat někde ve stovkách milionů korun.

Znovu říkám, nejsme schopni finančně zvládnout tuto situaci v letošním roce bez pomoci sami, takže určitě budeme žádat cestou Ministerstva vnitra, aby pomohl nejen nám, ale i cestou dotací jednotkám sboru dobrovolných hasičů.

Jak se díváte na situace, kdy někdo neoprávněně během požáru navštíví Národní park České Švýcarsko nebo dokonce používá drony?

Pochopení pro to určitě nemám. Řekněme si na rovinu, že to souvisí s takovou tou turistikou mimořádných událostí. Viděli jsme to minulý rok při tornádu nebo při jiných událostech. Jsou lidé, kteří nabízejí pomoc, a na druhé straně jsou ti, kteří se chtějí zviditelnit tím, že publikují snímky a místo aby pomohli zvládnutí situace, tak ji ztíží.

Vidíme kolikrát, že se lidé dostanou k dopravní nehodě a místo aby aktivně pomohli zraněným osobám, tak si třeba tu dopravní nehodu natáčejí, a pro to nemám a v žádném případě nemohu mít pochopení.

Jak je na tom hasič, který byl kvůli zranění hospitalizován v nemocnici v Ústí nad Labem?

Podle mých informací by dnes měl být převezen sanitkou tady z Ústí nad Labem do domácího ošetřování. Díky Bohu situace nedopadla tragicky, ale přiznejme si, že v té naší profesi je to také kolikrát o štěstí.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček 1984 - Okresní veřejný požární útvar v Gottwaldově 1985 - Krajský veřejný požární útvar v Ostravě 1990 - náčelník Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje 1991 - náčelník Hasičského sboru města Ostravy 1993-1995 - vrchní požární rada ČR a náčelník 1995–2000 - zástupce ředitele HZS Ostrava 2001–2016 - zástupce ředitele HZS Moravskoslezského kraje 2016 - ředitel HZS Moravskoslezského kraje 2021–nyní - generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky Zdroj: hzscr.cz

Jak myslíte během zásahu na rodiny hasičů, pokud se zraní, pravidelně je informujete?

Ano. Pro nás je důležité, aby když dojde k takové mimořádné události, aby se to rodina nedozvěděla z médií. To je ta nejhorší možnost. Proto jsme se spojili s krajským ředitelem, který byl ve spojení s manželkou, protože prvotní komunikace mezi postiženým a rodinou nebyla možná. Hned jak se situace zlepšila, tak jsme mu zajistili mobil a komunikovali napřímo.

Budete po zásahu v Hřensku vyhodnocovat, zda tady byly jednotky profesionálních hasičů včas? První tady byli dobrovolní hasiči.