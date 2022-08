Žádná kancelář s monitory. Letecký provoz nad Hřenskem řídí ze vzduchu

Už od začátku požáru v Hřensku jsou velkým symbolem boje s ohněm vrtulníky a letadla.

Hasičům na zemi pomáhají s pomocí bambi vaků, kdy nabírají vodu z řeky Labe nebo speciálních nádrží.

V pondělí nad národním parkem České Švýcarsko operovalo 18 vrtulníků, z toho 12 z Německa, a pět letadel.

Tomáš Vlasák, pilot a vedoucí pilotního oddělení Letecké služby Policie ČR, v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jak vypadá jeho pracovní den.

„Podívám se, jak létají, jestli létají ve svých sektorech, jestli nejsou nějaké problémy. Mám informace ze štábu o pohybu německých vrtulníků. Zkontroluji, jestli tam nedochází k nějakým sblížením, kolizím nebo ke zbytečným protínáním trajektorií toho hašení,“ řekl v pondělí reportérovi Seznam Zpráv přímo na letišti v Ústí nad Labem.

Odkdy tady jste a jak vypadá váš pracovní den?

Jsem tady od minulého pondělí, první dva dny jsem hasil s Bellem 412. Když přijížděla mezinárodní pomoc, vyvstala nutnost činnost koordinovat a i spolupráce se štábem si vyžadovala bližší kooperaci, takže jsme vyčlenili speciální štábní vrtulník.

Jak vypadá koordinace tolika vrtulníků a letadel v praxi?

Probíhá tak, že ráno odstartuji, letím se podívat na aktuální situaci a vyhodnotím ji. Pak probíhá porada s hasiči – věnuje se tomu přímo generál Vlček (generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček, pozn. red.). Většinou se tady sejdeme, vyjasníme si základní taktiku na den. Poté s ní na brífinku seznámím piloty a podle přidělených sektorů jim rozdělíme úkoly, kde mají létat, aby to bylo co nejbezpečnější a neprotkávali se.

Co následuje poté?

Vypustím piloty – brífink probíhá v osm hodin v Ústí nad Labem – a potom vyrazím vrtulníkem buď do Kbel, nebo do Mostu za švédskou posádkou (hasicích letounů Air Tractor, pozn. red.) a udělám brífink pro ně. Mají většinou svoji vlastní oblast, protože jsou to letadla.

Když jsou tedy vrtulníky i letadla v akci, řídíte je?

Piloti jsou tady profesionálové, takže zpravidla zkontroluji, zda je to v pořádku a zda nedochází k žádným kolizím. Z výšky sleduji, zda je situace bezpečná. Současně do toho chodí ze štábu pokyny. Když je hlášení, že se třeba požár šíří někde, kde by potřebovali okamžitý zásah, vezmu si jeden z vrtulníků. Nějaký si vždy vyberu podle toho, v jaké to je oblasti a o jakou jde práci.

Máme různé složení vrtulníků, mají různé bambi vaky. Když je to menší práce, přesně cílená, vezmu si policejní Bell 412, když je to na déle, potřebují větší objem, tak si vezmu třeba Black Hawk.

Podívejte se, odkud startují české i zahraničí vrtulníky v Ústí nad Labem:

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Armádní vrtulník na letišti v Ústí nad Labem. Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Jsou tady samozřejmě i policejní vrtulníky. Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Vnitřní prostory policejního vrtulníku. Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Black Hawk ze zahraničí.

Takže to není tak, že sedíte v kanceláři s několika obrazovkami a tam sledujete, kde zrovna vrtulníky nebo letadla jsou?

Vůbec ne. Celý den trávím ve vzduchu nebo tady na letišti v Ústí nad Labem. Jsem pověřen koordinací vzdušných prací, ale potřebuji někdy mluvit se štábem. Prioritou je bezpečnost, druhým cílem samozřejmě uhasit požár.

Když jste ve vzduchu, máte přehled, kde zrovna jsou a zda dodržují pokyny z rána?

Ano, používáme jednu společnou frekvenci, takže se ozvu vrtulníkům, podívám se, jak létají, jestli jsou ve svých sektorech, jestli nejsou nějaké problémy. Mám informace ze štábu o pohybu německých vrtulníků – na ty mám přímou dohlednost. Zkontroluji, jestli tam nedochází k nějakým sblížením, kolizím nebo ke zbytečným protínáním trajektorií hašení. V případě, že by to hrozilo, samozřejmě předám po rádiu pilotům instrukce a odvedu je na jiné místo, kde pokračují v hašení.

Musel jste už piloty odvelet na jiné místo?

To dělám pravidelně, protože situace je relativně dynamická. Na základě aktuálního vývoje dokážu i v průběhu dne změnit lokaci – naposledy jsem to dělal před hodinou a půl, kdy jsem měl informaci, že se v Německu uvolnily síly, takže nám pošlou sedm vrtulníků. Já všechny svoje vrtulníky použil na východní frontu, abychom si tam aspoň trochu rozvázali ruce – nemyslím jen letecky, ale hlavně samozřejmě pro pozemní složky, kterých je tam nasazených celá řada, a potřebujeme nějak i lidské zdroje přesouvat do dalších oblastí.

Je těžké zkoordinovat, aby se vrtulníky nesrazily?

To je úplně v pohodě, to je o tom systému. Pro mě je hrozně důležité, aby všichni piloti byli profesionálové. Tady jsou opravdu zkušení lidé. Když to tak řeknu, provoz se v podstatě řídí sám.

Problém je v tom, že piloti, jak se soustředí na hašení, nemají širší perspektivu o pohybu ostatních vrtulníků. Samozřejmě si mezi sebou vyměňují informace, ale nemají pojem o širším okolí.

Součástí práce je i to, že Hasičský záchranný sbor ČR má informace od lidí na zemi, takže potřebují nějakého člověka, vrtulník, který udělá průzkum nové lokace, kde se to rozjíždí, a vyhodnotí, jak moc je to intenzivní.

Jak s piloty zvládáte celý den ve vrtulníku?

Je to naše práce. Výhodou je, že jsem sám pilot. Teď nám počasí relativně přeje, ale člověk je samozřejmě celý den na sluníčku. Ve vrtulníku je hluk, teplo, kouř… Zdůrazňuji proto, že když se cítí unavení, přijde jim něco nebezpečné, ať přeruší činnost a vyřešíme to.

Jaká je spolupráce se zahraničními piloty?

Výborná, dokonce mi tady pár pilotů říkalo, že se jim moc nechce domů. Že by tady klidně ještě byli, protože jsou tady všichni v pohodě a velcí sympaťáci.

Jaké to je pro piloty shazovat vodu na požár? Je to specifický druh zásahu.

Za svoji kariéru si nepamatuji tak masivní nasazení techniky a ani takový požár. Je to dané samozřejmě lokací požáru – nepřístupným terénem.

Loni jsem třeba létal v Albánii, kde jsme pomáhali. Rozlohou šlo o daleko větší požár, ale nebylo tam tolik techniky. Chceme minimalizovat škody v národním parku, snažíme se dělat, co se dá.

Kolik denně běžně koordinujete vrtulníků nebo letadel?

Mění se to, ale řekněme, že tady máme nasazená tři naše letadla, dvě ze Švédska, před nimi tady byla italská letadla. Co se týče vrtulníků, tak aktuálně jich dnes létá šest a bylo jich tady až osm (později hasiči oznámili, že se do hašení zapojilo i 12 vrtulníků z Německa, pozn. red.).

Také se vám nebude chtít domů, nebo už jste unavený?