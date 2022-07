Místo po požáru: Něco mezi odvrácenou stranou Měsíce a kráterem na Venuši

Kozderovi mají chalupu v Mezné na Hřensku a už týden vyhlížejí, kdy se budou moct do evakuované obce vrátit. Už teď vědí, že mají částečně zničenou zahradu.

Jak hodnotíte situaci týden poté, co bylo nutné opustit Meznou?

Vidím extrémní nasazení hasičů, kterým za to děkuji. Soucítím se všemi spoluobyvateli z Mezné, kteří ztratili střechu nad hlavou. V komunitě, co máme, se mnozí vyjádřili, že barák postaví znovu, a slíbili jsme jim materiální i finanční pomoc. Vidím, že ta komunita v Mezné tam drží spolu a to se mi moc líbí.