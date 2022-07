„Všechno teče, pojistky vypadly.“ Takhle vypadá těžký návrat po požáru

Zvládnout evakuaci pro ni bylo velmi náročné, celá situace ji hodně stresuje. „To se nedá popsat, bylo to něco strašného. Sbalila jsem si nejnutnější věci. Nejhorší byla zvířata, která jsme museli pochytat a vzít je sebou. Hysterčila jsem tak, že mi policisté chtěli zavolat doktora, aby mi něco píchnul. Bylo to hrozné, vše tam nechat a odjet. Neměli jsme přehled, všechno jsme si hledali na internetu,“ vzpomíná na evakuaci.

Poté, co přijede do Vysoké Lípy míří hned k pojistkám. Zjišťuje, že jsou spadlé a po otevření domu najde vyteklý mrazák.

„Vypadly nám pojistky, takže mám vyteklý mrazák , všude to teče, to samé lednice. Takže všechno jídlo můžu vyhodit,“ shrnuje situaci a po chvíli odjíždí od domu, který sousedí s lesem.

Starosta obce Jetřichovice Marek Kny, pod kterou Vysoká Lípa spadá, rozhodnutí hasičů uvítal. Lidé se už podle něj začali vracet do svých domovů.

„Pořád mi volají a děkují, jsou rádi,“ řekl Kny. Nemyslí si, že hasiči měli obec zpřístupnit již dříve, ponechat ji uzavřenou bylo podle něj dobré rozhodnutí, a to především kvůli velkému množství hasičské techniky, která v obci a jejím okolí působila.

Kny upozornil, že v této části Českého Švýcarska žádný požár není, nevidí proto důvod, aby zde turisté rušili své pobyty. Kritizuje tak vyjádření hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO), který v sobotu uvedl, že návrat lidí do obcí může trvat i několik týdnů.

„Lidi mi volají, co to má jako znamenat, že Vysoká Lípa nebyla tolik ohrožená. Několik týdnů si dovolím tvrdit, že bude zavřené Hřensko, protože tam ty zásahy byly složitější. Ale ty ostatní obce, si myslím, že to taková doba zase nebude,“ řekl Kny.