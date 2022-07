Energetické nápoje a proteinové tyčinky. Jak vypadá pomoc hasičům

Do hašení lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko se dnes zapojily vrtulníky, začaly nabírat vodu z Labe a shazovat ji nad lesy.

Ranní mlha opadla. Hasiči na twitteru uvedli, že bude nasazena veškerá letecká technika, tedy šest vrtulníků a pět letadel. V sobotu zasahovalo sedm vrtulníků, polský Black Hawk ale musel odletět na plánovaný servis.

V Hřensku a okolí dnes hoří osmý den. Na Mezní Louce rozdává od pátku jídlo a pití ve stanu student Matěj Janoušek. V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, jak pomoc na místě konkrétně vypadá.

Co hasiči nejčastěji chtějí?

Věci, co jim vydrží dlouho. Energetické nápoje a věci, co si mohou narvat do kapes, takže si vezmou třeba šest lahví a rozdají si to mezi sebou, malé lahvičky, energetické nápoje, proteinové tyčinky a müsli, chtějí hlavně rychlé cukry.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Stánek na Mezní Louce, kde je zázemí pro hasiče.

Vidíte na hasičích vyčerpání, když přijedou třeba ze zásahu? Práce v terénu je hodně fyzicky náročná.

Kdykoliv přijedou, stále se usmívají. Je to na nich vidět, ale stále se usmívají.

Co děláte v běžném životě?

Je mi 17 let a studuji. O tuto situaci jsem se zajímal o začátku, co se to stalo. Jsem rád, že mě vzali sebou.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Stánek na Mezní Louce, kde mají hasiči jídlo a pití.

Jak se vám pracuje v takové krizové situaci?

Je to potřeba a jsem rád, že můžeme my jako dobrovolníci pomáhat.

Co vám na to říkala rodina, že jedete pomáhat do Hřenska?