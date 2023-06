Ševčíkova fakulta zdržela krok nutný pro jeho odvolání

Podle Ševčíka dnešní přerušení nebylo dohodnuté dopředu. „Jaká předem domluvená dohoda?“ reagoval Ševčík na dotazy, zda dnešní přerušení jednání bylo s vedením fakulty naplánované. „Je to naprosto politický proces, je to zásah do akademických svobod, je to proces, který staví do úplně nové polohy svobodu slova a svobodu vyjadřování a názorů,“ prohlásil.