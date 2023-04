V dopisech lidé apelují na svobodu, hájili senátoři, proč neodvolat Ševčíka

Právě na fakultním senátu podle něj nyní leží hlavní odpovědnost. „Dostáváte se do role, kdy chcete hájit roli pana děkana za každou cenu,“ řekl senátorům na začátku s tím, že přednější by pro ně měla být budoucnost fakulty.

„11. 3. se nestalo nic, za co by měl být děkan Ševčík odvolán,“ konstatoval Vondráček. „Máme pana děkana, který tu a tam použije ne úplně salonní výraz. Zaznamenal někdo, a zejména pan rektor, že měl pan děkan i méně expresivní výrazy?“ tázal se.

K hájení Ševčíka se přidal i studentský senátor Marek Koten, podle kterého škola podléhá mediálnímu a politickému tlaku. „Praní špinavého prádla školy na veřejnosti, aby to bylo co nejvíc na očích, za přisluhování PR oddělení školy, mi nepřijde úplně v pořádku,“ zapojil se do debaty.