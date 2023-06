„Klasická smlouva, žádné dary.“ Jak se opravují tanky pro Ukrajince

Kolik strojů sovětského původu do Vojenského opravárenského podniku dorazí, nelze z bezpečnostních důvodů uvést. První fáze zakázky potrvá do konce letošního roku. Tanky, které stály dlouhé roky ve skladech, po revizi zamíří přímo na bojiště.

„Zjednodušeně řečeno: je to jako rozebrat a složit auto. V postupu to neznamená nic nového. Samozřejmě se musíme seznámit s technologií výroby tohoto typu tanku, s jednotlivými komponenty. Může tam být složitější vedení kabeláže. Odborníci z Ukrajiny nás tímto procesem provedou,“ popisuje Petr Veselka, vedoucí speciální výroby.

Mnoho informací podléhá přísnému režimu utajení. Podnik například na základě dohody nesmí specifikovat, kolik tanků a za jak dlouhou dobu opraví. Není ani jasné, jak stroje do areálu dorazí. „Jsou to velmi citlivé informace. Druhá strana by je chtěla znát a mohla by škodit,“ vysvětluje Kučera.