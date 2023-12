Smích je těžší než slzy, tvrdí 102letá válečná bojovnice a herečka

„Nová paní u okna řekla, že se přizpůsobí, a paní vedle mě u zdi říká, že je jí to jedno, že ji to nezajímá, otočí se a spí,“ líčí Marie Dubská a začne zkoušet reportéry z aktuálního dění.

A zmiňuje i to, že prodělala v mládí spálu, ze které se plně vyléčila i díky procházkám a modřínům. „Chodila jsem hodinu denně do měšťanky. Silnice a na každé straně les a na kraji modříny. A já se vyléčila, úplně mě to přešlo a klaním se před modříny, protože je to léčivý strom,“ říká.