Soud o Čapím hnízdě četl listinné důkazy. Babiš mluvil o „megalži“

Podle Babišova obhájce Eduarda Bruny by obhajova chtěla veřejně přečíst víc listinných důkazů, a to i kvůli soudnímu senátu. „Já nemám jistotu, jestli to mají všechno načtené,” sdělil novinářům Bruna. pic.twitter.com/XeKvPHXx6f