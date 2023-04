Znásilnil sedm dětí, soud ho poslal na 13 let do vězení

Obžalovaný byl odsouzen za sexuální zneužití šesti dívek a jednoho chlapce v období mezi roky 2020 až 2022. Trest je nad horní hranicí trestní sazby, která je od pěti do 12 let.

„Počkám si na písemné vyhotovení rozsudku,“ řekla státní zástupkyně Iva Plšková. Na to si chce počkat i obhajoba. „Co se týče hodnocení, tak tam se pochopitelně rozcházíme v tom, jak on (soud) hodnotí důkazy a jak je hodnotíme my. To je důvod, proč jsme si ponechali lhůtu,“ uvedl obhájce Vladislav Šinták.