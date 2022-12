Soud zrušil snížení rekordní pokuty za únik z Babišovy chemičky

Chemička, která vyrábí titanovou bělobu a spadá do svěřenského fondu poslance a šéfa ANO Andreje Babiše, však i tuto výši napadla kasační stížností a Nejvyšší správní soud ve středu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí zrušil.

Soud totiž konstatoval, že ministerstvo se musí případem zabývat znovu. Hlavním důvodem bylo to, že jeho zdůvodnění tehdejšího rozhodnutí bylo nesrozumitelné. V praxi to znamená, že Precheza sice zatím pokutu platit nemusí, zároveň se tím ale vrací do hry i původní sedmimilionová sankce od ČIŽP.