Spor o Polívkovo divadlo dělí Brno. Výtku dostal ředitel, který odmítl azyl

Zastupitelé vzali na vědomí stěhování Divadla Bolka Polívky. Strohé zprávě ale předcházelo vyhrocené dvouhodinové jednání brněnských politiků. Debatovali o přínosu známého herce pro Brno i budoucnosti souboru, který ve městě působí přes 30 let.

Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) se nyní jeví jako nejpravděpodobnější, že se divadlo přesune do nevyužitého sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě v centru. „Je to preferovaná varianta, pokud se ukáže, že je to technicky možné, což v tuto chvíli nevíme stoprocentně,“ uvedla po ranním vyhroceném jednání zastupitelů.