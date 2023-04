Divadlo Bolka Polívky dostalo štědrou dotaci. Podle kritiků za pomoc ODS

Vážený pane Polívko, dovolte, abych se pokusil zaujmout Vaši pozornost a předestřel Vám pocit, který se ve mně rozhostil v souvislosti se skutečností, že byste stál o dočasné propojení provozu Vašeho divadla s Divadlem Reduta.

Z vlastní zkušenosti vím, jak jednoduché je pro člověka z kultury dostat se velmi blízko komunálnímu politikovi. Jak silně se mohou protnout na první pohled prolínající se vize a potřeby politika a kulturního pracovníka. Podfinancování kulturních provozů tuto tendenci přiblížit se komunálnímu politikovi, který se zdá mít řešení, jen násobí. Pro politiky jsou lidé z kultury velmi atraktivní. Podobně jako sportovci vstupují do veřejného prostoru, jsou vidět, a třeba ve vašem případě jsou obrovsky populárním kulturním a společenským fenoménem propojujícím generace, systémy a society. Proto je pro politika vždy zajímavé mít umělce v blízkosti. A čím podfinancovanějšího, ohroženějšího umělce, tím lépe: tento umělec bude ochoten udělat ledasco, jít do různých typů kompromisů, aby své ohrožení umenšil, zažehnal. Jinými slovy: pokud Vašemu divadlu dáte 30 let života, pak pochopitelně lpíte na tom, aby se udrželo. V kondici, v tempu, v provozu. Máte samozřejmě otevřených několik variant, ale komunální politik přichází s jednou, která vypadá jako neodmítnutelná.

Je to bohužel chiméra, omyl a blamáž. Protože zatímco pracovník v kultuře uvažuje při takových rozhodováních (a tady je potřeba zmínit, že to jsou nemálo rozhodnutí ovlivněné hlubokými emocemi) v dlouhodobém horizontu a jde mu o udržení dosavadního stavu nebo rozvoj a vylepšení budoucího stavu, pak politik uvažuje vždy pouze v horizontu krátkodobém. Teď zrovna se mu/jí něco hodí, teď zrovna zapadá saturování potřeby člověka z kultury do nějakého uzlu politikaření a politicky pragmatických cílů. Je to bohužel chiméra, omyl a blamáž, protože samozřejmě platí, že politik nikdy v momentálním propojení nejde za tím, co potřebuje kultura, ale co potřebuje sám pro vítězství v dalších volbách. Chci říct, že momentální zájmy primátorky, za nimiž pro potřeby dalších voleb půjde, se nakonec otočí i proti Vám samotnému. Možná že udržíte provoz divadla (a v případě vstupu do Divadla Reduta o tom vážně pochybuji), ale ztratíte mnohem víc: důvěru. A tím Vás primátorka zničí, zatímco sama postoupí o krůček k dalšímu vítězství ve volbách. Je to celé jen klam, pane Polívko. Vaše divadlo je na takové úrovni a je v českém a světovém kontextu natolik známo, že tohle nemáte zapotřebí. Nemáte zapotřebí následovat primátorku v jejích plánech propojit provoz Vašeho divadla s Divadlem Reduta. Jste extraliga: od dob začátků v Huse na provázku přes založení vlastního divadla a hraní v nespočtu skvělých filmů a seriálů, jste se stal naprostým kulturním a společenským fenoménem, představujete příklad naplněné cesty talentu od Boha, který si dokázal udržet kvalitu a úroveň desítky let.

I ve Vašich těžkých finančních časech jste to dokázal překonat důstojně, s gracií a uměleckou kvalitou. Nebořte nám prosím, mladším generacím umělců, ideály umění a práce v kultuře a o kultuře, která se z vlastní filozofie a z chápání sebe sama nemusí propojovat zcela pragmaticky s politickými zájmy momentálních vítězů. Nemáte to zapotřebí.

Cesta, kterou byste jako divadlo „bez domova“ ušli jako hosté většího počtu brněnských institucí, ona dočasná „kočovnost“ by vás jako instituci jen posílila, znovu byste promýšleli svá východiska a nacházeli úplně nové umělecké impulsy. Stejně tak veřejnost, zejména ta odborná veřejnost, by vám byla v těchto časech mnohem více nakloněna než při pobytu v Redutě. Pojďte ještě jednou něco vybojovat. Každý praktický divadelník dobře ví, jak určující a nepominutelný je prostor, v němž operuje, v němž hraje. Každý praktický divadelník více či méně věří na atmosféru, která v prostoru leží, která v prostoru dýchá. Prostor je něco velmi živého, je to další herec na place, je to naprosto klíčový moment pro výsledky naší práce. Tento hrací prostor je napojený na prostory okolní - na zkušebny, na chodby, na kanceláře, na foyer, na šatny herců i diváků, na technické prostory a prostory techniků. Atmosféra, která panuje v sále při naší praktické práci, se šíří celým domem, všemi jeho částmi. Pokud tedy jedna organizace realizuje svoje umělecké vize delší dobu v jednom domě, je touto vizí a vůní prodchnuta celá budova. Proto je tak složité přicházet do významných divadelních domů jako jejich nové vedení, které si přináší vlastní vize a často také nové spolupracovníky.

Když jsme v roce 2012 vstupovali po Divadle v 7 a půl do prostor Kabinetu múz, museli jsme se zcela ztišit, než nás prostor přijal. A toto platí dvakrát více v situaci, kdy stávající umělecký provoz a práce v budově nejsou přerušeny, kdy minulá umělecká skupina neodchází. Podobně si jistě také Vy dovedete představit, jaké by to bylo pro atmosféru Vašeho divadla, kdyby tam najednou měla fungovat zároveň s Vámi úplně jiná parta s jinými uměleckými východisky. Bylo by to pro Vás velmi složité a pro přicházející možná nemožné, protože Vaše divadlo má také silného ducha, svoji nezaměnitelnou atmosféru a vůni. Myslím, že porušení určitých pravidel hry v našem oboru, co se práce s prostory týče, a narušení atmosféry Divadla Reduta se nakonec velmi nepříjemně může postavit proti Vám. Umělecky. Vážený pane Polívko, stěhování a odchod (byť dočasný) z fungujících prostor, kde se dařilo rozvíjet specifickou poetiku divadla, je šílená věc. Z vlastní zkušenosti divadelníka z nezávislé scény to dobře vím. Stěhování a přesuny všech těch krámů ale především opětovné budování vztahu a dialogu s novým prostorem, to všechno je úplně šílené a děsivé. Ale i v takové situace, domnívám se, by si divadelníci měli udržet nějaký profesní a umělecký kredit a nevstupovat bez evidentní umělecké a provozní synergie do domu a do atmosféry jiného divadla. To může dopadnout dobře jedině pro primátorku, která dává jasně najevo, jak Vás ani Divadlo Reduta nerespektuje a jak nechápe umění jako sektor, který má svá specifická pravidla. Vaše divadlo je v tak silné pozici, že starosti přinášející rekonstrukce budovy ustojí. A možná právě tak, že bude hledat umělecké a filozofické propojení s dalšími divadly ve městě než tak, že natvrdo vstoupí do Národního divadla na základě rozhodnutí primátorky. Vždyť Divadlo Bolka Polívky „Na cestách“ , kdy by například každá z Vašich inscenací byla trvalým hostem v jednom z dalších brněnských divadelních domů (i nezávislých) je přece něco, co odráží smysl práce a poslání klauna, který rozdává radost a veselí všem. Protože i cesta může být cíl. V úctě Váš obdivovatel a divadelní souputník Jiří Honzírek.