Starosta kvůli skandálnímu „vtipu“ o Romech zváží konec v politice

Důvodem je jeho výrok, v němž naznačuje, že by se Romové měli střílet. Červinka by přitom měl být lídrem kandidátky a tedy obhajovat post starosty.

K odstoupení z kandidátky ho podle serveru iDnes.cz vyzvalo svým usnesením oblastní sdružení STAN Nymburk. „Oblastní sdružení se usneslo, jak se usneslo. Já to jejich rozhodnutí akceptuji a budu o něm přemýšlet,“ řekl v sobotu Červinka ČTK.

Na červnovém jednání zastupitelstva starosta vypráví dvě desítky let starou historku, kdy několik psů způsobilo dopravní nehodu. Policie ji podle něj odmítla vyšetřovat, protože majitelé psů byli Romové.

„A já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ uvedl na videu starosta.