Po očkování ochrnul. Místo odškodnění nastalo administrativní peklo

„Dnešního dne je to tak, že se ministerstvo žádným způsobem k obsahu té žádosti nevyjádřilo. A to přes řadu telefonických i písemných urgencí. Působí to na nás tak, že tam není ochota o té věci rozhodnout,“ soudí Pujman.

„Správně by to mělo být tak, že vám k uplatnění nároku stačí relativně laicky napsaný dopis. Ministerstvo by mělo vyvinout svou odbornou kapacitu a úsilí k tomu, aby bylo schopno proaktivně ten nárok posoudit. Zatím je to obráceně. My musíme ministerstvo přesvědčovat o jeho povinnostech. Působí to na nás tak, že tam není ochota o té věci rozhodnout,“ uzavírá advokát Pujman.