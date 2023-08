Statici našli další závady. Divadlo Bolka Polívky musí opustit Scalu

Dosud provozovatelé divadla i kina počítali s tím, že se na podzimní měsíce alespoň dočasně do sálů vrátí. Polívkovo divadlo na podzim získá azyl v Dělnickém domě v Židenicích, od jara by mělo hrát v Sále Břetislava Bakaly v centru města.

Polívkovo divadlo by mělo od září přinejmenším do konce listopadu hrát v Dělnickém domě v Židenicích. „Dočasného útočiště si divadlo velmi váží a přijímá jej s velkou vděčností a pokorou. Oceňuji i flexibilitu, se kterou Židenice naše požadavky řeší,“ uvedl Polívka.

Brno pokračuje v úpravách Sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě na Žerotínově náměstí, kde by mohlo Divadlo Bolka Polívky najít dlouhodobé zázemí. Město připravuje zakázku na stavební práce a dodávku divadelních technologií, hotovo by mohlo být na jaře příštího roku. Souběžně město hledá náhradní prostory pro Scalu. Někteří zástupci kulturní scény ale upozorňují na to, že Sál Břetislava Bakaly by se hodil spíše pro kino než pro divadlo.