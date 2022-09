Stavebník chce více času na opravu Barrandovského mostu. Praha hrozí pokutou

„Dne 26. září ve večerních hodinách obdržela TSK návrh upraveného harmonogramu prací na Barrandovském mostě. Společnost Porr tímto oznámila posun termínu dokončení prací, respektive dopravního omezení na Barrandovském mostě do 22. října 2022. S takovým posunem termínu TSK zásadně nesouhlasí a odmítá ho,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.