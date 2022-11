Expert varuje před nebezpečným „alternativním“ vytápěním z internetu

Návody na podomácku vyrobená topení - jako třeba to z květináče a několika svíček - které se na internetu šíří, mohou být nebezpečné, i když zatím podle hasičů k většímu množství požárů nevedly.

Pozor by si nicméně měli dávát i uživatelé konvenčních způsobů topení. Podle vrchního komisaře a mluvčího pražských hasičů Martina Kavky lze přitom často požárům předejít - stačí dodržovat pravidla používání a také u toho přemýšlet.

„Záleží, jaký spotřebič máte, ale pokud jej používáte v souladu s návodem a zdravým rozumem, nemělo by se nic stát,“ říká hasič, jehož prací je odhalovat příčiny vzniku požáru.

Setkáváte se v poslední době se zvýšeným počtem požárů, které způsobila po domácku vyrobená „topení“?

Zatím ne, sezona je teprve na začátku. Ale je také možné, že lidé jsou prostě opatrní, nebo to vůbec nedělají.

Setkal jste se již s „kutilským“ fenoménem, který teď po internetu koluje? Máme na mysli topení ze dvou květináčů a svíček.

Ano, my jsme na sociálních sítích zaznamenali takový návod, kdy člověk má umístit svíčku do hliněného květináče a ten by měl akumulovat teplo a nějakým způsobem ho vyzařovat do bytu. Myslíme si, že je to velmi nebezpečné, jako jakýkoliv otevřený plamen. A když je delší dobu bez dozoru. My tohle rozhodně nedoporučujeme. Požáry od svíček jsou docela časté.

Máte nějaké rady i ke konvenčním způsobům topení? Dnes jsou v rostoucí oblibě krbová kamna, od kterých nepochybně také může jednoduše vzniknout požár.

Určitě je základní chybou začít topit v krbových kamnech bez kontroly komína. Tady rozlišujeme dvě věci. Jednak revizi komína, když se třeba mění topidlo nebo zapojuje nové nebo třeba dochází ke stavební změně. Důležité je ale také nechat spalinové cesty vyčistit.

Co by se mohlo stát, pokud by toto majitel opomněl?

Za prvé komín špatně potáhne. Zplodiny z něj se pak mohou dostat do obytné části. V tom horším případě může dojít ke vznícení sazí. A to je nepříjemné jak pro hasiče, protože se to nedá hasit vodou, ale hasí se to speciálními prostředky, tak samozřejmě pro majitele, protože může dojít k poškození komína i obytné části.

Jak je vhodné krbová kamna zabezpečit, aby majitelé minimalizovali riziko požáru?

Častá chyba také je, že lidé nechávají dřevo, kterým chtějí přitápět v bezprostřední blízkosti kamen. Může pak dojít k požáru tím, že dojde ke kontaktu horké části kamen a palivového dřeva.

Apelujeme také na to, aby lidé při zatápění třeba nepoužívali kapalné podpalovače, čímž si někdy chtějí urychlit proces. To je velmi nebezpečné. A na konec je potřeba říct, že topit by se mělo prostě tím, na co je daný spotřebič určený.

Například?

Stává se někdy, že lidé například používají místo palivového dřeva nebo dřevěných briket například uhelné brikety. Tady pak právě hrozí například to vzplanutí sazí.

Zdánlivě bezpečné přímotopy

Lidé se také čím dál více uchylují k tomu, že vytápí například jen jednu místnost elektrickým přímotopem. Jaké doporučení máte pro tyto případy?

Každý spotřebič má svá specifika. Zjednodušeně je ale nebezpečný, pokud ho člověk užívá špatně, například ve chvíli, kdy ho dáte do blízkosti postele nebo zakryjete třeba utěrkou, kterou si chcete usušit.

Pokud přímotop nebyl dlouho používán, je důležité ho nechat prověřit. Je možné, že například napájecí kabel bude poškozený, nebo celý přímotop bude v horším stavu. Pokud někdo zapíná přímotop po dlouhé době poprvé, je vhodné, aby ho sledoval, jak se chová a jestli je všechno v pořádku. A pokud se objeví sebemenší náznak toho, že něco není v pořádku, tak ho hned odpojit a nechat ho právě prověřit.

Je ještě nějaký způsob vytápění, na který je podle vás třeba upozornit?

V minulosti jsme se setkali s různými lihovými, spíše než topidly, designovými spotřebiči. Někdy docházelo k tomu, že spotřebič byl umístěn v blízkosti hořlavých materiálů a požár vznikl od plamene. A druhou velkou chybou je přilévání paliva do hořícího plamene, kdy hrozí popálení.