Systém péče o zuby dětí je tristní, vinu nesou i rodiče, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u rozhovoru se stomatologem o stavu systému dětské zubní péče.

Barbora Wisinská: Zubařů je dost, těch kvalitních je málo. Sama mám zubaře, kterému platím úplně všechno, jeho práce a přístup je super, bohužel nebere děti. Starší syn bude mít sedm let a byla doba, kdy byl cca 2,5 roku bez zubaře, když jeho zubařka ze dne na den skončila a kvalitní náhrada nebyla. Až po známosti se dostal k hodné paní zubařce, která to s dětmi opravdu umí. Základní problém je v tom, že kolikrát ta domácí péče nestojí za nic. S názorem, že je to „jen“ mléčný zub, tak proč dítě trápit kartáčkem, jsem se setkala už mockrát. Ne, není to jen mléčný zub. Je potřeba děti učit odmala, jak se starat o zuby, říkat jim proč a být jako rodič důsledný, i když se dítěti zrovna dnes čistit zuby nechce. Ten špatný návyk se s nimi pak jaksi táhne dál a nic a nikdo už je nepřesvědčí si zuby čistit. Nehledě na to, že takový shnilý mléčný zub dokáže nadělat docela dost problémů. Bohužel hromada malých dětí má zuby v hrozném stavu, ale vina zubařů to fakt není.

Jan Hrabal: Je to skutečně tristní. Máme štěstí, že žijeme ve městě, kde je dětský stomatolog. My s manželkou už ale musíme za zubní péčí jezdit do hlavního města, kde chodíme každý na jinou čistě soukromou kliniku, kde nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Ještě že tu jsou zahraniční lékaři, v mém případě z Ukrajiny a u ženy z Běloruska. Pokud bychom však neměli vyšší příjem, skončili bychom bez zubů. A to platíme v odvodech opravdu vysoké zdravotní pojištění.

Renata Synková: Jednoznačně odpovědnost rodičů. Čistíme dětem zuby každý den, já nebo manžel vezmeme kartáček a dětem zuby poctivě vyčistíme. Je to otázka pěti minut. Mají sedm a tři roky a nemají žádný kaz. Každý hledá jen výmluvy.

Roman Myška: Prevence a kontroly jsou vám k ničemu, když děti nosí do školky nebo školy pytle lízátek a bonbonů. Školy a školky musí primárně zasáhnout proti tomu. A ne že odměna za všechno ve školce nebo škole je bonbon. Pak se můžete doma snažit, jak chcete, a dítě si přinese kazy ze školy. Daleko větší přínos než preventivní kontroly by měl zákaz nošení cukrovinek do školek a škol.

Petra Tryznová: Tak oni nejsou zubaři ani pro dospělé. Po přestěhování jsme ho sháněli. Nebýt sousedky a stylu „hele, dcera mé kamarádky dělá sestřičku na stomatologii, tak se ti to pokusím zařídit“, nemáme zubaře snad dodnes. A to jsme se stěhovali před devíti lety.

Petr Keller: Nedivím se stavu a bude asi hůře. Preventivní prohlídka objednaná tři čtvrtě roku dopředu, zjištěn kaz na krčku, oprava objednání za dalšího tři čtvrtě roku. Pak oprava krčku a kaz na krčku, jak byl v mezizubní mezeře, se udělal i na zubu vedle, takže zase objednání, nyní skoro rok čekačka.

Michal Berndt: Mne zaráží, jak můžou existovat zubaři, kteří nemají smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou. Jedna z podmínek povolení soukromé lékařské praxe by měla být, mít smlouvu alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou. Platíme si zdravotní a u lékaře pak plnou taxu, protože nemá s žádnou pojišťovnou smlouvu.

Janette Motyl: Celá rodina máme zubaře v soukromé klinice, jinak to nešlo, i to jsme rádi, že je ta klinika jen pár kilometrů od nás. Doktor je opravdu pečlivý a neskutečně šikovný. Čekací doby krátké, cca jeden až sedm dní, ale každá návštěva, která zahrnuje i jen malou plombu, pod 3000 Kč neprojde. Dentální hygiena od 1700 Kč, preventivní prohlídka 750 Kč, s pojišťovnou klinika nemá smlouvu. Prostě Praha. Opravdu si neumím představit, jak tohle může utáhnout třeba samoživitel se dvěma a více dětmi. Podotýkám, že zubní hygiena je u nás priorita, ale stejně se kazu čas od času nevyhnete.