Téměř 30 tisíc nelegálních migrantů odhalila loni policie

Kvůli vyššímu počtu cizinců, kteří se přes Česko snaží dostat do dalších států EU, zavedlo Česko loni na konci září kontroly na hranici se Slovenskem. Vláda je opakovaně prodloužila, měly by pokračovat do středy. Do konce loňského roku při nich policisté odhalili 9404 běženců a 140 převaděčů. Zkontrolovali asi 2,5 milionu lidí.