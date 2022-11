Teplo v Břeclavi zlevní. Oproti dřívějšku si lidé přesto dvojnásobně připlatí

Břeclavská Poštorná se v říjnu zapsala jedním smutným prvenstvím. Jak zjistily Seznam Zprávy, do bytovek tam začalo proudit zřejmě nejdražší teplo v Česku. Cena tam tisícovkám lidí poskočila zhruba pětinásobně. Na 3030 korun za gigajoule.

Městská firma Teplo Břeclav k radikálnímu kroku sáhla poté, co jí dodavatelská firma NWT jednostranně vypověděla zasmluvněné dodávky. Přechodně pak břeclavská společnost odebírala plyn za takzvané spotové ceny, které kopírují vývoj na burze.

„Měsíční zálohy teď máme bez elektřiny a plynu přes devět tisíc. Člověk si říká, že si do důchodu našetří a bude si žít. Teď doma sedíme v županech a skoro nikde netopíme. Město drží pod krkem třetinu lidí,“ řekli v říjnu redaktorovi Seznam Zpráv manželé v důchodu František a Hana, kteří bydlí v šestém patře jednoho z paneláků v ulici Na Valtické.

„Břeclavští obyvatelé se už nemusí obávat toho, že by v příštím roce měli platit násobně vyšší ceny za teplo, než je standardem v České republice. Díky zastropování cen je předkalkulována cena 1483 korun za gigajoule, což například znamená, že tato cena je nižší než v Brně, kde budou lidé platit za gigajoule o téměř dvě stě korun více než v Břeclavi,“ uvádí Martin Marták, jednatel společnosti Teplo Břeclav a také nově zvolený zastupitel za vítězné hnutí ANO.

Oproti ceně z října - 3030 korun za gigajoule - jsou náklady asi poloviční. Oproti první polovině roku je to ale stále dvakrát víc. Tehdy totiž lidé platili za teplo 628 korun za gigajoule.

Důvodem k lehkému optimismu je podle města i to, že letošní podzim byl jen mírný a výsledná cena za teplo za rok 2022 by tak mohla ještě klesnout. Lidé by tak ze zaplacených záloh mohli dostat alespoň část zpět.