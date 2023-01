Tisíce nemovitostí zřejmě propadnou státu. Úřad se snaží vlastníky dohledat

Začátkem příštího roku se to ale změní. Vyprší totiž desetileté období stanovené občanským zákoníkem, během kterého bylo možné chybějící majitele dohledat.

Nemovitosti, u kterých se to nepodaří, pak na konci roku 2023 připadnou státu.

Netýká se to ale jen pozemků a staveb, které žádného vlastníka nemají. Zestátnění čeká také nemovitosti, jejichž majitelé nemají v katastru nemovitostí uvedeny kompletní údaje.

„Jsou to často nemovitosti typu nějakých zapomenutých pozemků jako orná půda, lesy a podobně,“ vysvětlil.

Mluvčí ÚZSVM Tesařová tvrdí, že za současným vysokým počtem nemovitostí s neznámými majiteli stojí komunistické pozemkové reformy v 50. letech. Tehdejší režim neměl zájem evidovat soukromá práva k nemovitostem, ty tak v období let 1951 až 1964 nepodléhaly žádné systematické evidenci.

Podle Petra Zemana z organizace Prázdné domy je ale potřeba brát v potaz nejenom nemovitosti bez majitele, ale i ty, o které se jejich vlastníci nestarají. Jejich prodej by podle něj mohl udělat nemovitosti cenově dostupnější.

„Měli nereálná očekávání, jak rychle to u nás opraví. U nás to není tak jednoduché - čeká se dlouho na rekonstrukci, na zbourání také čekáte velice dlouhou dobu. A ty lidi o to pak ztratili zájem,“ vysvětlil Zeman.