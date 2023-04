Trhovci hlásí menší zájem lidí. Alfou a omegou je počasí, tvrdí

Senior Jaroslav Hruška se sem vydal pro sazenice. „Na Zelňák chodím snad sedmdesát let. Všechno se opravdu hodně zdražilo, radši o tom ani nebudu mluvit. Takže se spíš procházím a dívám, co je tady pěkného. Občas si něco koupím, ale nepotřebuju toho pro sebe moc,“ popisuje.

Na brněnský „Zelňák“ vyrazil také třicátník Jan s přítelkyní. „Když sem jdeme, spíš nasáváme náladu. Když se nám něco líbí nebo na něco máme chuť, prostě si to koupíme. Finančně to neřešíme,“ tvrdí. „Je to o něčem jiném, než když jdete do supermarketu. Na člověka dýchne atmosféra a má pak tendenci si něco koupit.“