Tři domácnosti ukázaly, za co utrácí

Za potraviny pár zaplatí 3120 korun a za návštěvy restaurací dalších 3450 korun. „Restaurace jsou libůstka, tam by se ušetřit dalo. Ale dělá to život příjemnější,“ říká dvacátník Karel. A s nadsázkou vysvětluje, že sem tam si potřebují dát i něco jiného než „knedlíky“ z rodinné hospody.

Z měsíčního výpisu vyplývá, že tato domácnost si zašla i do vinárny, restaurace, nebo do výdajů započítala i poplatek za aplikaci na streamování hudby.

O svých výdajích mluví bez obalu: „Hodně peněz dávám na cestování. Je to moje priorita, chtěla bych na této zeměkouli ještě hodně míst vidět a nemůžu to odkládat. Když to vidím u svých přátel, tak nevíme dne ani hodiny. Nechci mít rakev vytapetovanou pětistovkami, já to chci projezdit,“ vysvětluje, že se snaží život užívat.