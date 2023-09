„Přišlo zvýšení z třiceti na čtyřicet tisíc.“ Jak vyletěly splátky hypoték

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Budeme muset bojovat,“ povzdechne si Petr, který s rodinou bydlí nedaleko Prahy. Naráží na situaci, do které se dostal poté, co jim skončila fixace úroku u hypotéky a splátky rázem dramaticky vyskočily.

Jeho domácnost je jednou ze tří, jejichž boj s nástrahami financování vlastního bydlení Seznam Zprávy průběžně sledují.

Zatímco v březnu se rodiny loučily například s plány na rekonstrukci, v červnu popisovaly vyjednávání s bankou či plány na prodej nemovitosti.

Jejich příběhy pravděpodobně nebudou ojedinělé. Hypoteční expert Libor Ostatek z Golem Finance na jaře odhadoval, že jen během letošního roku končí fixace u více než 100 tisíc hypoték.

O třetinu vyšší splátka

Petr pracuje pro stát za tabulkový plat. Jeho žena se po rodičovské dovolené vrátila do práce na zkrácený úvazek.

Hypotéku na dům si bral v roce 2015, celkem 8,1 milionu korun.

Už na jaře popisoval, že navýšení splátek pro ně fakticky představuje bezvýchodný problém – se svými příjmy toho moc udělat nemohou. „Mám tarifní platovou třídu. Když mě třeba i povýší, tak to je skok o dva až dva a půl tisíce korun čistého. A k tomu si připočítejte inflaci,“ líčil Petr.

Výdaje se snažili srazit na minimum. Minulou zimu při zdražování energií radikálně vyřešili vytápění. Desetitisícový nedoplatek je donutil k pořízení krbové vložky a od prosince už elektřinou netopí. Tlačí i na snížení dalších výdajů.

V červnu Petr připustil, že se to projevilo na atmosféře a docházelo i k partnerským hádkám. Mimo jiné i proto, že přes složitou finanční situaci by si Petrova žena přála druhého potomka.

V září se Petr dozvěděl, že namísto stávajících 30 tisíc musí nově platit 40 tisíc. Snížit splátku se mu podařilo jen symbolicky – na 39 tisíc.

„Asi před týdnem mi volali z banky, jestli jsme se dostali do finanční tísně. To je za mě nesmysl, dal jen jsem žádost o ponížení splátek a přiložil k tomu relevantní návrh,“ popisuje Petr, že se snažil bance vysvětlit situaci.

Snížení splátky znamenalo, že se protáhne doba splácení, a to bez toho, že by měl zápis v bankovním registru, který by mu mohl do budoucna uškodit při jednání s bankou. „Natáhnou mi splátky o necelý rok. Všechno zaplatíte, nic vám nedají zadarmo. Tak jsme do toho šli,“ hlásí.

Jak zvládne navýšení měsíční splátky o 9000 korun? „Řekli mi, že víc s tím udělat nemůžou. Budeme muset bojovat.“

„Je to k neřešení“

Nejrazantněji vzrostla hypotéka ze sledovaných domácností podnikateli Radkovi z Pardubického kraje. Namísto 16 500 korun začal měsíčně platit 32 tisíc. Po slevě, jelikož původně měl splácet 35 500 korun.

Hypotéku na pět milionů si bral v roce 2018 a zavázal se ji splácet 27 let. V domě žije s manželkou a dcerou, během roku se k nim nastěhovala i babička.

Na začátku měl úrok 2,2 procenta, ten postupně klesl na 1,95 procenta. Aktuálně ovšem vyšplhal na 6,5 procenta.

Vyšší hypotéku platí od května, přičemž banka mu dala tříletou fixaci. „Oslovil jsem další banky a všechny to mají plus minus stejně,“ říkal na jaře a zdůrazňoval paradox, že před samotným schválením hypotéky si banka prověřuje schopnost splácet, ale když přijde konec fixace, už neřeší, jestli klient splátky ustojí, nebo ne.

Spočítal, že jeho rodina má celkové měsíční náklady kolem 68 tisíc (jídlo, elektřina, nutná doprava, kroužky pro dceru a hypotéka), ale příjmy se ženou mají kolem 50 tisíc. Za tři roky fixace tedy bude rodinný rozpočet zhruba 650 tisíc v minusu.

Podnikatel, kterého doposud živil e-shop, popisuje, že nově dostal další ránu: musí řešit i problémy s byznysem.

„Válcuje nás polský e-shop,“ říká. „Udělali obrovské sklady, kam navezli loděmi a vlaky zboží. Nás to úplně, totálně likviduje,“ stýská si a budoucnost vidí černě: „Asi skončíme. Je to jedna rána za druhou.“

Podle svých slov čeká, jestli mu pomůžou Vánoce. „Většinou e-shopy fungují tak, že přes Vánoce si vyděláte na celý rok a pak přežíváte, abyste si vydělal na daně,“ líčí.

Připouští, že jestli se prodeje do konce roku nezlepší, bude si muset hledat jinou práci a možná i prodat svůj dům, ve kterém žije. V červnu popisoval, že vlastní ještě druhý dům u Pardubic, který už vystěhoval a snaží se ho prodat.

„Samozřejmě jsme to neprodali. Sem tam se někdo ozve, ale jsem stále v mrtvém bodě,“ poznamenává. Opět smolně je podle něj problém v tom, že vzrostly hypoteční sazby, a lidé tak nemají chuť kupovat nemovitosti.

Vyplatím se

To Františkovi z Libereckého kraje splátky nominálně nenarostly tak dramaticky – ze 4600 korun v lednu na necelých 5600 korun v únoru.

Rodina si ale ve finále uvědomila, že jim průběžné splácení se zvýšenou úrokovou sazbou přestalo dávat smysl a chtějí se hypotéky co nejrychleji zbavit.

„Jestli se to povede, tak se to povede někdy během zimy. Teď spořím, chci to splatit najednou, jsou tam sankční poplatky za více mimořádných splátek,“ plánuje muž, který bydlí se ženou a synem, další dva potomci už se osamostatnili.

V roce 2007 si bral hypotéku na 900 tisíc korun. Celkové příjmy domácnosti se pohybují kolem 60 tisíc, tisícové navýšení splátky tak není pro rodinu papírově problém.

Situace je ale komplikovaná tím, že František ze svých příjmů dotuje ještě další dvě domácnosti. „Jak se začaly zvedat ceny energií, otec nevystačil s důchodem a musel jsem ho začít podporovat,“ říká a zmiňuje i to, že pomáhá sestře, která se vzpamatovává z úmrtí manžela.

U obou blízkých došlo k mírně pozitivnímu vývoji. Sestra splatila dluh, se kterým jí František finančně pomáhal. Otci přišel přeplatek za energie – přes zimu topil dřevem, které František nakoupil.

Liberecká domácnost se tak může plně soustředit na to, aby si bokem střádala na mimořádnou splátku. Doplatit potřebují zhruba 400 tisíc korun. „Už mám větší část našetřenou. Pokud se neobjeví nějaký zádrhel – že bych musel do něčeho nainvestovat, nebo třeba u sestry záleží na jejím zdraví –, tak by to mohlo dopadnout,“ doufá.

Jeho nejistota pramení hlavně ze zkušenosti, kterou udělal s příbuznými – dostali se do potíží a propadli státním záchranným sítem.

„Je to děsivé a nechci vyzdvihovat sebe, spíš to beru jako realitu, kdybych neměl příjmy, jaké jsem měl, tak by z mého otce byl důchodce neplatič a sestra by musela pravděpodobně prodat barák.“