Čerpadlo, které se nevyplatí, i energošmejdi. Poradny zachraňují lidi v nouzi

Primárně tak zákazníci řešili velmi vysoké ceny energií a podle Kotka se snažili ušetřit „každý watt“ elektrické energie. Zastropování cen, které platí od ledna, už některé lidi do jisté míry uklidnilo.

U plynu byla situace odlišná. „Nebáli se ani tak ceny plynu, jako spíše faktu, že plyn nebude kvůli uzavření kohoutků,“ popisuje Kotek. Obavy se nakonec naplnily jen zčásti, neboť někdejší hlavní dodavatel plynu do Česka – Rusko – dodávky sice skutečně utnul, ale surovinu k nám začaly dodávat jiné země.

Kvůli panice z nedostatku plynu podle Kotka začali některé domácnosti měnit plynové kotle za tepelná čerpadla, ačkoli se jim přechod nevyplácel. „A to i tehdy, když byla plánovaná návratnost investice přes 60 let. V některých případech se totiž mnohem více vyplatilo jen starý plynový kotel vyměnit za kondenzační,“ říká Kotek. Díky mírnější zimě a plnění zásobníků dle jeho slov ale lidé začali uvažovat racionálně.

Po pádu dodavatele Bohemia Energy v polovině října 2021 agentury řešily i případy související s energošmejdy. „Vysvětlovali jsme lidem, jak trh funguje, ale přesto podepisovali další smlouvy, o kterých se dalo usuzovat, že s nimi pak budou mít problémy. Následně k nám chodili stejní klienti opakovaně, že jsou zase v DPI (dodavatel poslední instance, vybraní dodavatelé, kteří přeberou zákazníky od zkrachovalé firmy, pozn. red.). Bylo to nepříjemné a deprimující,“ popisuje Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje.

Nejvíce se však domácnosti zajímají o různá řešení, která by jim pomohla snížit spotřebu. Na prvních místech pak požadují posouzení výhodnosti tepelných čerpadel a fotovoltaiky. „Lidé byli v mnoha případech překvapeni, že se tepelné čerpadlo ne vždy vyplatí. Pokud je spotřeba plynu nízká, návratnost tepelného čerpadla může vycházet nad hranou životnosti zařízení,“ uvádí Kotek.

To by se ale mohlo změnit. „Je možné, že v další vlně budou dotace i pro majitele bytů v bytových domech, nicméně je to v jednání,“ dodává Kotek. Dalšími podmínkami pro získání příspěvku je, že žadatel musí buď pobírat příspěvek na bydlení, starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně.