Lidé s hypotékami nemají problém, řekl Jurečka a plán na pomoc odvolal

Na konci loňského léta šlo o vážně míněný plán. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v době, kdy vláda řešila energetickou krizi zejména prostřednictvím příspěvku na bydlení, poukázal na to, že splátky hypotéky jsou náklad, který se do žádosti o dávku nezapočítává.

„Musím ale říct, že v těchto týdnech vedeme debaty, jakým způsobem zohlednit i teď tu výjimečnou situaci, která tady je, a nějakým mechanismem zohlednit i hypotéky. Ale to není v tento okamžik uzavřená debata. Až najdeme parametr a přesné řešení, tak bychom to potom případně komunikovali,“ uvedl v Rozstřelu na zpravodajském portále iDnes.cz.

Po téměř roce je ale jasné, že hypotéky se u posuzování příspěvku na bydlení zohledňovat neplánují. „V současné době úpravu, která by to umožnila, nepřipravujeme,“ potvrdil Jakub Augusta, mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Museli bychom jinak narazit asi na ropu,“ vtipkuje a dodává, že by se obával zneužívání dávky. „Spousta lidí by začala testovat, jestli si nejde vzít hypotéku a nechat si proplácet dávku. Jsme Češi,“ konstatuje ekonom.

Sociolog a také člen NERV Daniel Prokop zmiňuje, že stát už podporuje lidi s hypotékami skrze slevu na dani. „Je to forma investice. Příspěvek na bydlení by měl cílit na lidi, kteří nemají jiné řešení. Když máte hypotéku, tak máte jiné možnosti,“ vysvětluje, proč se k nápadu nepřiklonil.

Alena Zieglerová z Institutu pro sociální začleňování, která se dlouhodobě věnuje nepojistným dávkám, pak zmiňuje další úskalí. „Způsobilým výdajem obecně není splátka dluhu. Potom by to naráželo na další nepojistné dávky. Otevřelo by to stavidla pro splácení ostatních dluhů,“ upozorňuje.