Rodiny dusí nové hypotéky: „Je podělaná doba. Dosud jsem bez problému splácel“

František z Libereckého kraje ruší plány na rekonstrukci bytu. Hypotéku na 900 000 korun si pořizoval v roce 2007. A ještě v lednu platil zhruba 4600 korun měsíčně. Nově od února ale splácí bezmála 5600 korun. „Přispělo to k tomu, že jsme zarazili rekonstrukce. Postupně jsme si modernizovali byt a máme před sebou ještě koupelnu a kuchyň. Letos jsme plánovali koupelnu a za rok nebo za dva kuchyň, a to teď odsouváme,“ říká František.

„Banka to navýší a neprověřuje, jestli na to máte, nebo ne. A když přejdete k jiné bance, tak tam naopak prověřují, jestli na to máte příjmy… a nemáte. Takže jsme v úplné pasti,“ říká podnikatel. Hypotéku na pět milionů si vzal před pěti lety a měl by ji splácet celkově 27 let.