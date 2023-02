Nový trik energošmejdů: podepište, nebo nedostanete cenový strop

„Nejtypičtějším znakem podvodníků s energiemi je snaha zákazníka přimět co nejrychleji k podpisu smlouvy, aniž by si ji měl čas pořádně přečíst. Řádný obchodník, jehož nabídka je skutečně výhodná, nechá zákazníkovi dostatek času na její prostudování,“ podotkl dále Kadlec. Klientům radí si v podobných situacích ověřit totožnost pracovníka na infolince společnosti.

Na nekalé praktiky některých dodavatelů nedávno upozornil také Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle úřadu někteří dodavatelé vyhrožují spotřebitelům, že jejich odběrné místo odpojí od elektřiny nebo plynu poté, co spotřebitel neuhradí jedinou zálohu. Takový postup však může být podle úřadu v rozporu se zákonem, protože porušení platební povinnosti by mělo být opakované a o by mělo hrozit až ve chvíli, kdy spotřebitel neuhradí přinejmenším dvě různé platby za energie.