ČEZ opět snižuje ceníky. Hlouběji pod strop klesají i další dodavatelé

Přibližně 1,3 milionu odběratelů u ČEZ sice má zafixované ceny z předchozích let, ale tisícům z nich smlouva brzy skončí. „Chceme jim nabídnout dostupné produkty za velmi dobrou cenu. Zákazníkům, kteří se nechtějí vázat na dlouho, nabízíme jednoletou fixaci. Pro ty, kteří chtějí dlouhodobou jistotu, pak fixaci na dva nebo tři roky,“ dodává Kadlec.

Zákazníci by se však podle některých rad neměli ve sjednávání fixovaných produktů unáhlovat, protože cena může jít ještě dolů. „Lze očekávat, že příznivý vývoj cen bude ještě nějakou dobu pokračovat, proto za nás zákazníkům jednoznačně doporučujeme si ceny nyní nefixovat a nechat si je nejprve tzv. vyklesat,“ radí Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie.

Od poloviny května snižuje ceníky na dobu neurčitou a s jednoletou fixací také Centropol. Průměrná cena fixace elektřiny na rok činí 4450 Kč bez DPH, u plynu 1990 Kč bez DPH. U ceníku na dobu neurčitou by zákazník za MWh elektřiny dal průměrně 4740 Kč bez DPH a v případě plynu 2189 Kč bez DPH.

Dodavatelé energií mohou pokles cen v cenících pro zákazníky zohlednit také proto, že energie nakupují průběžně a dopředu. E.ON první snížení promítl do ceníků už v září, kdy zveřejnil nový produkt s fixací na tři roky.

„V únoru jsme pod cenové stropy snížili ceny i pro stálé klienty a v březnu tohoto roku jme rozšířili akviziční nabídku pro nové zákazníky také o jednoleté a dvouleté produkty. Aktuálně máme pro zájemce, kteří hledají stabilního dodavatele energií, připravenou širokou nabídku produktů, kterou se snažíme neustále upravovat a promítat do ní pozitivní dopady trhu,“ říká mluvčí E.ON Roman Šperňák.

„Na konci dubna se nám povedlo snížit jak ceny elektřiny u jednoletého fixovaného produktu, tak u fixace na dva roky na 3725 Kč za MWh bez DPH (4507 Kč s DPH),“ uvedl mluvčí. Za plyn by pak odběratel v případě fixace na rok zaplatil 1843 bez DPH (2230 s DPH) v pásu odběru do 1,89 MWh (plyn na vaření). U dvouleté fixace by pak MWh vyšla na 1743 Kč bez DPH (2109 Kč s DPH).