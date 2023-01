Nejslavnější krizový manažer přináší pět rad pro firmy, jak přežít rok 2023

Zachraňoval ocelářské Vítkovice a pomáhal restrukturalizovat ČSA. Za více než miliardu korun úspěšně prodal firmu Techstone. O radu ho prosí snad každý.

Pro SZ Byznys teď nejúspěšnější krizový manažer Václav Novák ze společnosti M.L.Moran připravil pět rad, jak si zachovat finanční zdraví i v roce 2025, který bude podle mnohých klíčový a krizový.

1. Rozpočet na příští rok v nejhorších možných hodnotách

„Podíval bych se na to, co jsem si ‚nabudgetoval‘ (návrh rozpočtu, pozn. red.) na příští rok, a zadal úplně nejhorší možné vstupní hodnoty. Tedy úrokovou sazbu třeba 12 %, ceny materiálu nejvyšší z posledního roku, stejně tak ceny energií – a podíval se na to, jak to vychází.

Zpravidla bude výsledek ztráta, a tak bych se podíval, co bych musel udělat, abych to přežil. Pro někoho to znamená propustit lidi, pro dalšího omezit výrobu na polovinu, pro jiného přejít na noční provoz, protože v noci jsou nejlevnější energie. Naprognózoval bych to zkrátka podle tohoto nejhoršího scénáře.“

2. Cash is king

„Akumuloval bych hotovost. ‚Cash is king‘ (angl. hotovost je král, pozn. red.) a na konci dne firmy neumírají na špatné hospodářské výsledky, ale na nedostatek peněz. Zbavil bych se zásob, prodal hotové výrobky, vyfakturoval pohledávky, zastavil investice. Akumuloval bych cash i za cenu, že mě něco do budoucna může ohrozit.“

3. Marže – rozhoduje, škrtat se musí odspodu

„Pakliže mám nějaké produktové a zákaznické portfolio, seřadil bych to za sebou podle maržovosti. To znamená, odkud mi jdou tržby, proč a s jakým rizikem, odkud mi jdou marže, proč a s jakým rizikem, a seřadil bych to za sebou. Neříkám, že je potřeba řezat, ale když už řezat, tak odspodu, aby nejdříve vypadli ti nejníž maržoví.“

4. Klíčoví lidé ve firmě jsou nedotknutelní

„Definoval bych, kdo jsou klíčoví lidé a kdo jsou ti neklíčoví. Až bych začal propouštět, tak ti klíčoví jsou nedotknutelní, ty bych už nikdy nedostal zpátky. Ti tam musí zůstat a ty udržím i za cenu toho, že bych to měl hnát přes cash a prodělávat.“

5. Vyhraje ten, kdo je lépe připraven. Včetně informací

„Firmy se často upřou jen na ten svůj svět a nedívají se kolem sebe. Ale jestliže chci pochopit svůj byznys a rozumět mu teď i v budoucnu, musím pochopit svět, protože i to moje podnikání je jakýmsi derivátem světa. Tedy musí mě zajímat, co se děje s volbami v USA, jak na to reaguje Fed s úrokovou sazbou. Musím vědět, jak se chová Čína, jak se investoři stahují z asijských trhů. Jestliže nakupuji granulát a mám výrobu plastů, musím vědět, co se děje s cenou ropy. Musím vědět, co se děje s čipy a další. V konečném výsledku vyhraje ten, kdo je lépe připraven, včetně informací.“