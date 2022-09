Výživné má nová pravidla: Detaily, jak se bude počítat

Druhé dítě je na střední škole a je mu 18 let. Platit by na něj měl 18 procent svého čistého příjmu - tedy 7200 korun.

První dítě je na 1. stupni základní školy, do 10 let. Platit na toto dítě by měl rodič 14 procent svého čistého příjmu - tedy 5600 korun.

Například: V dřívější verzi tabulky měl rodič přispívat 11 až 15 procent svého čistého příjmu na dítě do pěti let. Nově je to konkrétnější. Na dítě předškolního věku (0–5 let) by měl rodič platit alimenty ve výši 14 procent.