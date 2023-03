Jak šetříme? Na jídle, oblečení i energiích. Třetina lidí omezila cestování

Třetina lidí omezila cestování (34 %). Pouze malé procento lidí (4 %) bylo nuceno odložit nebo přerušit léčbu kvůli finančním problémům a rovněž velmi málo lidí (5 %) požádalo o sociální podporu. Přes 12 procent lidí uvedlo, že se jich problém zdražování netýká a že své chování nezměnili. Ovšem nejčastěji proto, že sahají do finančních rezerv domácnosti.

Někteří zmiňují, že investovali do solárních panelů nebo fotovoltaiky, další prozatím spoléhali na své finanční rezervy nebo spoření.

Chcete se do projektu Jak se vám žije? zapojit? Dejte nám vědět, kde se potýkáte s problémy. Svoje tipy pište na e-mail: pribehy@sz.cz

Seznam Zprávy vyrážejí do měst a obcí, aby zjistily, jak se vám v České republice žije. Zajímá nás, jak zvládáte zdražování, jak bydlíte, jaké máte příležitosti k práci. Celoroční projekt vychází z interních dat datového týmu a průzkumů společnosti Ipsos.

Jestliže se dosavadní zdražování týkalo bezmála 90 procent lidí, další růst cen už by jich zasáhl 95 procent. Šetření na spotřebním zboží, službách nebo energiích zůstane v podstatě stejné, změní se ale řada dalších věcí.

Doposud uváděla čtvrtina lidí, že kvůli růstu cen musela odložit větší plánovanou investici, do budoucna už jich bude třetina. Ze třetiny na necelou polovinu (42 %) se vyšplhala odpověď, že lidé omezí cestování, a pětina omezí alkohol nebo cigarety.

Na pětinu se vyšplhá podíl lidí, kteří budou hledat přivýdělek a další možnosti, jak si zvýšit příjmy. Už to nebude každý dvacátý člověk, který se obrátí na stát o podporu, ale zhruba každý jedenáctý.

Z dalších reakcí se objevovala možnost nakupovat v Polsku nebo z druhé ruky. Někteří respondenti řeší situaci prodejem zbytné nemovitosti, odstěhováním se do zahraničí.

České domácnosti se dostávají do stále větších problémů. Řada z nich šetří víc, než byly v minulých letech zvyklé.

Část lidí by se v budoucnu odhodlala začít podnikat, aby zvýšila své příjmy.

Objevovala se také možnost omezit jízdy autem do práce.

V další části průzkumu lidé odpovídali, který výdaj by si nejraději zcela ušetřili. Většina by škrtla účty za energie (46 %). Obtěžují je také daně (32 %), výdaje za dopravu (23 %), nájem (23 %), doplatky za léky (19 %) a splátky hypotéky (18 %). Exekuční srážky a také třeba platby za aktivity pro děti, jako jsou kroužky a lyžařské pobyty, by zrušilo zhruba 6 procent lidí.