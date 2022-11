Při správném používání televize či ledničky ušetříte i tisíce

Chladnička s mrazničkou kategorie energetické náročnosti C spotřebuje cca 169 kWh ročně. Podle propočtů Seznam Zpráv by ještě při loňských cenách elektřiny před velkým zdražováním stál její roční provoz průměrně 794 Kč. Při současných cenách by však byl zhruba dvojnásobný. Stará neúsporná lednička by však odběratele stála přes 4 000 Kč za rok. Investice do nové lednice se v závislosti na její ceně může vrátit za jeden až čtyři roky.