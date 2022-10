Co nahradí drahé energie? Češi shánějí soláry, tepelná čerpadla i ploténky

Prodejci evidují enormní nárůst zájmu Čechů o náhradní zdroje tepla, světla a spotřebičů na vaření. Lidé se o ně zajímají jednak proto, aby mohli přepnout z jednoho zdroje energie na druhý v okamžiku, kdy ho bude na trhu nedostatek či žádný, a jednak proto, aby diverzifikací různých spotřebičů ušetřili.

„Na našich číslech vidíme, jak se obavy zákazníků z nedostatku plynu a rychle rostoucích cen energií propisují do jejich nákupů. Zájem o krby a krbová kamna se od vypuknutí konfliktu na Ukrajině zněkolikanásobil. V nabídce máme kotle na tuhá paliva, kondenzační, plynové i elektrické kotle. Největší zájem je nyní o kotle na tuhá paliva, a sice na pelety,“ říká Pavla Hobíková, mluvčí internetového tržiště Mall.cz.

K dalšímu výraznému navýšení prodejů došlo podle ní také u elektrických ohřívačů vody a různých druhů elektrických přímotopů, které několik týdnů patřily mezi nejvyhledávanější výrazy kupujících.

„Potíže s dostupností se samozřejmě nevyhýbají ani některým z našich dodavatelů. Aby zákazníci dostali své zboží včas, tomu pomáhá zapojení několika set obchodníků z Česka i ze zahraničí, kteří u nás své zboží nabízejí, umí rychle reagovat na aktuální potřeby zákazníků a bývají zaměření na konkrétní úzký segment zboží, ve kterém jsou experty, což je i přesně případ různých typů přímotopů a olejových radiátorů,“ poukazuje mluvčí Mallu.

Výrazný nárůst zájmu o krby a kamna eviduje také Alza, která letos prodala dvojnásobek toho, co za stejné období v roce 2021. Poptávka lidí však byla podle mluvčí společnosti Daniely Chovancové ve skutečnosti ještě výrazně vyšší, avšak kvůli limitované kapacitě dodavatelů nebylo možné všechny zákazníky uspokojit. Zájem o přímotopy rostl u tohoto prodejce už od poloviny léta.

„V červenci jsme evidovali až 15krát vyšší zájem o elektrické přímotopy než loni a i v srpnu se jich ve srovnání s minulým rokem prodalo sedmkrát více,“ říká Chovancová.

Znatelný je podle ní také nárůst prodejů elektrických varných desek, zejména litinových plotének, sklokeramických a indukčních vařičů.

„V počtu prodaných kusů jsou nejprodávanějšími klasické plotny a dvouplotýnkové vařiče, u kterých evidujeme v cenové kategorii 500 až 1 000 Kč nárůst přes 70 procent oproti loňskému roku. Skokové navýšení prodejů bylo nejznatelnější v únoru a březnu tohoto roku, kdy sehrála velkou roli situace na Ukrajině,“ popisuje mluvčí Alzy vývoj zájmu o alternativní spotřebiče, které nejsou závislé na dodávkách plynu.

Ve srovnáním s loňským rokem zaznamenává také lídr českých internetových prodejů nárůst koupě takzvaných smart spotřebičů, kterými se lidé snaží snížit spotřebu svých domácností. Šetřit plyn a elektřinu jim pomáhají například chytré termostatické hlavice či termostaty (meziročně trojnásobný nárůst prodejů) nebo chytré osvětlení a inteligentní zásuvky (dvojnásobný nárůst), které mohou lidé na dálku vypnout.

Pozitivní zkušenosti s „inteligentním“ ovládáním na dálku má například Jana Hájková z Prahy, jejíž rodina si dálkové ovládání pořídila loni.

„Zapínání a vypínání máme nastavené podle toho, jak se vracíme domů. Netopíme tak zbytečně celý den, ale zároveň se nevracíme do úplně vymrzlého bytu, protože se kotel spustí ještě před naším příchodem. Když jsem loni meziročně porovnávala spotřebu, tak jsme místo nedoplatku dostali naopak peníze zpět. Pomohlo tomu ale také to, že jsme si pořídili úspornější plynový kotel. Vím, že to letos bude úplně jiné a musíme zvýšit zálohy, zároveň už ale vím, že se takovéto ladění teplot na dálku vyplatí. Nyní jsme snížili nastavenou teplotu, tak doufám, že nebudeme doplácet o tolik víc než v minulosti,“ popisuje své zkušenosti matka dvou dětí.

Mnohonásobný nárůst zájmu o různá topidla a vařiče registruje také prodejní portál Onlineshop, který provozuje společnost Shop Trading.

„Zákazníci nejvíce nakupují olejové radiátory, konvektory, teplovzdušná topidla, topné panely nebo třeba infrazářiče. Oproti loňsku, kdy se v tomto období prodávaly jednotky kusů, se situace letos obrátila a již nyní evidujeme stovky prodaných kusů. Vzhledem k nejisté době v oblasti cen a dodávek plynu zákazníci nakupují právě tyto alternativní zdroje tepla s předstihem už od léta. Největší zájem však teprve očekáváme s blížícím se zimním obdobím, kdy budou nákupy tohoto sortimentu vrcholit,“ říká Pavlína Tauchmanová z marketingového oddělení Onlineshop.cz.

Nově taktéž podle ní enormně roste zájem o solárních panely a bateriové zásobníky elektrické energie, kde poptávka dramaticky převyšuje nabídku. Trendu vedoucímu ke snížení závislosti na externích dodavatelích energie si všiml také analytický tým společnosti Seznam.

„Nárůst zájmu o solární panely a tepelná čerpadla je za poslední týdny obrovský. Služba vyhledávání, kterou využije alespoň jednou měsíčně každý druhý Čech, zaznamenala růst křivky hledanosti v případě solárních panelů o 215 procent a u tepelných čerpadel o 86 procent. Lidé se také zajímají o možnosti, jak získat dotace, anebo jaká je cena či princip samotného fungování zařízení. Až třikrát větší zájem o tato zařízení hlásí také cenový srovnávač Zboží.cz,“ komentuje Tereza Fukátková, datová analytička Seznamu.cz.

Nejčastějšími dotazy směřující na zdroje solární energie jsou podle ní solární panely, solární ohřev vody a solární elektrárna.

„Mezi přídomky se těší zájmu slovní spojení ‚na balkon‘ a ‚svépomocí‘. Z toho je patrné, že Češi na internetu hledají, jak si solární zdroje pořídit nejen do domu, ale i do bytu, a dokonce si je chtějí také sami zprovoznit,“ analyzuje Fukátková.

Podobně u kategorie tepelných čerpadel vede žebříček hledanosti jejich obecné označení. „Zde vidíme příležitost pro výrobce i firmy, protože lidé tento segment prozkoumávají a rádi si nechají pomoct s orientací v široké nabídce na trhu,“ komentuje analytička Seznamu.

Další dva velmi četné dotazy jsou podle ní „tepelné čerpadlo vzduch vzduch“ a „tepelné čerpadlo vzduch voda“.

„Můžeme se domnívat, že v této fázi už se potenciální zákazník více orientuje v nabídce a ví, jaký typ čerpadla hledá. Dotazů spojených s konkrétní značkou výrobce je spíše méně,“ konstatuje Fukátková. V případě solárních panelů se podle ní lidé nejvíce zajímají o cenové kategorie v rozmezí od 37 do 64 tisíc korun a v případě tepelných čerpadel je to cenová hladina od 74 890 do 189 tisíc korun.

Mezi další bedlivě sledovaná online témata podle ní patří nyní také online dotazy na to, jak fungují solární zdroje energie, jaká je jejich cena a jak je na ně možné čerpat dotace. Enormní zájem o státní příspěvek na úsporné spotřebiče potvrzuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

„Za letošek již evidujeme trojnásobný počet žádostí v programu Nová zelená úsporám oproti celému roku 2020 a dvojnásobek oproti roku minulému. Zájem o dotace jednoznačně odráží současnou energetickou krizi a obavy lidí z raketově rostoucích cen energií. Skokový nárůst je patrný zejména u fotovoltaiky a tepelných čerpadel. Zatímco v předchozí etapě programu jsme od roku 2015 do podzimu 2021, tedy za sedm let, přijali na fotovoltaické systémy 20 tisíc žádostí o dotaci, jen za posledních 12 měsíců jich dorazilo přes 34 tisíc. Velký zájem je i o dotace na tepelná čerpadla, kde aktuálně evidujeme přes 11 tisíc žádostí,“ říká mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Od října loňského roku přijal podle ní fond přes 56 tisíc žádostí o dotace v celkovém objemu 11,2 miliardy korun. Früblingová však upozorňuje, že s ohledem na téměř trojnásobný nárůst počtu žádostí se lhůty pro vyřízení dotací o něco prodlouží.

„Aktuálně v průměru dotace vyřizujeme do měsíce a půl. Do této doby by se měl žadatel dozvědět, zda je jeho žádost v pořádku, či nikoliv. V případě zjištění nedostatků má žadatel možnost svoji žádost opravit a doplnit. Problémem je v současné době nedostatek výrobků a přetížené kapacity instalačních firem v některých regionech, proto někde se může výměna kotle z tohoto důvodu domácnostem protáhnout,“ poukazuje mluvčí SFŽP.

Mezi nejčastější chyby, kterých se lidé při žádosti o dotaci dopouštějí, patří podle ní nedodržení některých závazných lhůt (například lhůty pro dokončení realizace podporovaných opatření nebo pro odstranění nedostatků v žádosti) či absence některých povinných příloh požadovaných k žádosti.

„Pokud se v žádosti vyskytne chyba, jsou žadatelé vyzváni k nápravě, k doplnění údajů, případně k doložení chybějících dokladů. V případě, že se realizace projektu nestihne ve stanoveném termínu, je možné požádat o prodloužení lhůty. Dotace jsou nárokové, žádost je zamítnuta pouze v případě, že žadatel ani po výzvě nenapraví chyby ve svém podání, případně nedoloží požadované doklady o realizaci projektu, a tím nesplní podmínky dotace,“ říká za Státní fond životního prostředí ČR Früblingová.