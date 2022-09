Soláry bude snazší postavit. Od elektráren pro bytovku je Česko ale daleko

Zvýšení hranice maximálního výkonu malých elektráren, pro které není zapotřebí licence, by mělo rozšířit množinu těch, kdo na ně mohou dosáhnout. Výkon do 10 kilowattů omezoval využití malých fotovoltaiky de facto téměř výhradně na rodinné domy.

I někteří majitelé právě rodinných domů už by mohli navýšení limitů ocenit. Především ti, kteří elektřinou vytápí, třeba v kombinaci s tepelným čerpadlem. „Deset kilowattů nemusí v takovém případě vždy stačit, zvláště v případě, kdy nemají úplně ideální střechu a chtěli by panely osadit z různých světových stran, aby si zajistili dostatečně vysokou výrobu po velkou část dne,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů, tedy zájmové organizace výrobců a podnikatelů v této oblasti.

Zjednodušení řízení by mohlo být výhodou i pro podnikatele, kteří by s pomocí vlastní elektrárničky mohli pokrýt alespoň část své denní spotřeby energií.

Neznamená to, že by byly odstraněny všechny překážky, se kterými se projekty malých výroben z obnovitelných zdrojů musejí dnes potýkat. Neřeší například otázku, jak rozpočítat vyrobenou elektřinu mezi jednotlivé majitele bytů v rámci jednoho domu.

Dnes je to tedy prakticky možné vyřešit tak, že se na patě domu nainstaluje nový měřák. Všichni obyvatelé jsou tedy připojení „za ním“. Je to nepraktické řešení, které mimo jiné připraví nájemníky o jejich spotřebitelská práva. Také vyžaduje dohodu všech nájemníků bez výjimky.

V podstatě díky „softwarovému“ řešení (tedy bez instalace měřáku třeba právě na patě domu) by měla umožnit distributorovi rozpočítat spotřebovanou elektřinu mezi jednotlivé domácnosti. Služba bude zpoplatněna, i když přesné ceny v tuto chvíli známé nejsou. Opatření, na kterém podle několika zdrojů panuje v tuto chvíli v podstatě shoda, by také mělo začít platit od 1. ledna.

Legislativní „ledy“ se zároveň údajně začaly hýbat i v dalších oblastech tzv. sdílené výroby elektřiny. Například se rýsuje možnost, že by mělo být možné čerpat pro vlastní spotřebu doma elektřinu vyrobenou fotovoltaickým systémem na chatě či chalupě. V takovém případě by spotřebitel platil pouze část konečné ceny za elektřinu: platil by poplatek za „přesun“ elektřiny po síti (tj. distribuci), neplatil by ovšem za samotnou elektřinu.